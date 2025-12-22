Piano sociosanitario 2025-2030, Sacchetto (Fdi): "A trent’anni dall’approvazione del precedente il Piemonte si dota di un nuovo strumento strategico"

Il Consiglio Regionale ha licenziato a maggioranza il Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 2025-2030 che è lo strumento di indirizzo strategico attraverso il quale la Regione definisce le scelte di lungo periodo in materia di salute, welfare e integrazione sociosanitaria, non essendo un piano attuativo ma di indirizzo politico-strategico si manifesta con i valori guida, le priorità e gli obiettivi generali del sistema sanitario e sociosanitario regionale.

“Dal 1995 la Regione Piemonte non dava vita ad uno strumento di programmazione completamente nuovo, questo è un aspetto che va sottolineato ed è merito degli Assessori Federico Riboldi e Maurizio Marrone che hanno saputo e voluto impegnarsi per raggiungere l’obiettivo. Il Piano è uno strumento di coerenza con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e con gli obiettivi nazionali di salute, una cornice di riferimento per i successivi atti di programmazione della Giunta Regionale e delle Aziende Sanitarie Locali, il punto di sintesi tra la dimensione sanitaria e quella sociale, volto a garantire integrazione, equità e uniformità di servizi sul territorio, i dettagli gestionali e indicazioni organizzative sono demandate ad atti successivi della Giunta e delle Aziende sanitarie in base alla funzione prevista dal D.Lgs. 502/1992, che assegna al Consiglio Regionale il compito di definire gli indirizzi generali e gli obiettivi di salute del sistema regionale. Le osservazioni che ne criticano la presunta “genericità” confondono la strategia con l’operatività: il Piano deve definire la rotta, non i singoli passi, il PSSR non deve dire come si fa, ma dove si va. Il Consiglio, la Giunta e le Aziende sanitarie sono chiamate a tradurre questa visione in azioni concrete, misurabili e rendicontabili. Il banco di prova successivo sarà la fase attuativa, in cui gli indirizzi politici si tradurranno in obiettivi misurabili, risorse e risultati concreti per i cittadini piemontesi”, dichiara il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto, membro della Commissione Sanità.