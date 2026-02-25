“La canzone del cedro”: Elia Paolo Acchiardi mette in musica la voce degli alberi di piazza Europa

Elia Paolo Acchiardi, cantante e chitarrista cuneese, frontman della band Emily La Chiatte, che ha da poco celebrato i suoi primi vent'anni con un concerto al Baladin di Cuneo, ha scritto una canzone sui cedri di piazza Europa.

Si intitola "La canzone del cedro". Ne ha scritto parole e musica.

Queste le parole di Paolo, che spiegano come sia nato il brano, scritto e registrato in due giorni.

"Ho assistito a vari comizi, manifestazioni, streaming di consigli comunali, perizie di qua e perizie di là. Cifre, progetti, ricorsi, parcheggi sotterranei, migliorie per la vita del quartiere e così via. Chi da una parte, chi dall’altra, a torto o a ragione ognuno ha negli anni snocciolato i propri punti di vista.

Personalmente non sono favorevole all’abbattimento dei cedri, ma allo stesso tempo mi sono chiesto cosa direbbe a riguardo un cedro oppure 10, se potessero parlare.

Ho pesato di dar loro voce attraverso la musica, la mia musica, e per scrivere questa canzone sono andato domenica scorsa, di sera, al buio, con la mia chitarra, sotto al cedro Pacifico. Mi sono messo in ascolto, cercando di carpire quella che poteva essere la sua voce, per metterla in musica. Tutto è venuto molto naturale e in soli due giorni l’ho scritta, registrata, ho fatto le riprese e ne ho realizzato un semplice video, per raccontare la situazione attuale.

Certo, è una visione poetica della questione, ma chissà che serva per smuovere qualche sentimento e pensiero diverso in chi è più in alto, per decidere per un progetto che salvaguardi la vita dei cedri…"