Luca Carboni in concerto all'Anima Festival di Cervere il 18 luglio

Il carnet di Anima Festival 2026 si arricchisce di un altro straordinario protagonista della musica leggera italiana: Luca Carboni, l’artista bolognese autore di indimenticabili successi come “Mare mare”, “Farfallina”, “Ci vuole un fisico bestiale”, “Silvia lo sai” e tanti altri, sarà in concerto sabato 18 luglio 2026 all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, a nove anni di distanza dalla sua fortunata esibizione sullo stesso palcoscenico, nel 2016.

«Siamo orgogliosi – osserva Ivan Chiarlo, patron del Festival insieme alla sorella Natascia -, che anche Luca Carboni abbia voluto includere l’Anfiteatro dell’Anima nelle prestigiose location scelte per il suo ritorno alla musica dal vivo in festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola, tra cui la Reggia di Caserta, il Parco mediceo di Firenze, l’Arena del mare di Genova e piazza Castello di Marostica. Un evento che abbiamo fortemente voluto per rendere omaggio al grande racconto fatto di musica, immagini e parole che l’artista porterà in scena con le canzoni del suo lungo viaggio, tra momenti di grande festa e intimità acustica, ricordando con estremo piacere l’esperienza del suo debutto al nostro Festival, quasi dieci anni fa».

Il nuovo tour di Luca Carboni si intitola “RIO ARI O”, che è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo.

Una premessa quanto mai intrigante per lo spettacolo in programma al Festival dell’Anima, dove sono già stati confermati altri tre appuntamenti d’eccezione, con i concerti di Emma (10 luglio 2026), Riccardo Cocciante (3 settembre 2026) e Claudio Baglioni (5 settembre 2026).

Per tutti questi eventi, sono aperte le prevendite su TicketOne.it.



