A Natale siamo tutti più buoni, con i dolci fatti in casa

Perché accontentarsi di un tronchetto quando si può avere tutto l’albero di Natale? La risposta è un brownie al cioccolato che si scioglie in bocca, ottimo per le festività.Preparatelo insieme ai bambini per rendere magico ogni passaggio.

Sciogliete a bagnomaria 120 grammi di burro e 120 grammi di cioccolato fondente. Nel frattempo, montate con le fruste elettriche 180 grammi di zucchero e 2 uova medie fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso.

Aggiungete il cioccolato ed il burro sciolti, mescolando con una spatola. Infine, incorporate 55 grammi di farina, 25 grammi di cacao amaro ed un pizzico di sale. Versate il composto in uno stampo imburrato ed infarinato e cuocete nel forno caldo a 180°C per 20 minuti.

Lasciate intiepidire il brownie, poi rovesciatelo su un piatto e dategli la forma frastagliata tipica dell’alberello. Inserite alla base un biscotto Togo a formare il tronco.

Rivestite a neve l’alberello di Natale con zucchero a velo, decorate con piccoli Smarties colorati e… tanti auguri a tutti!