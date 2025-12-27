Cervo ferito recuperato nei boschi di Limonetto: salvato dai vigili del fuoco [FOTO]

Un cervo maschio adulto con frattura a un arto è stato recuperato oggi nel bosco adiacente allo Chalet Wonderfall di Limonetto.



A condurre le operazioni di salvataggio dell'animale la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo con l'intervento medico del veterinario di turno dell'Asl Cn1 che ha provveduto a sedarlo per consentire lo svolgimento in sicurezza.



Sul posto anche il personale del Cras (Centro di recupero animali selvatici) di Bernezzo, dove è stato trasportato e accolto per un periodo di recupero e cura, prima di essere liberato una volta ristabilito.



Il suo recupero nei boschi di Limonetto era previsto con il supporto dell'elicottero dei vigili del fuoco in arrivo dal Torinese, ma poiché dirottato sull'emergenza in val Susa, è dunque avvenuto in modo tradizionale da terra. Lungo e impegnativo anche per la presenza di abbondante neve, iniziato alle 13.15, si è infatti concluso solamente alle 18.30.