La Banda musicale di Revello nel concerto di fine anno in Collegiata

La Banda Musicale revellese si prepara a regalare al paese della valle Po uno dei momenti più attesi delle festività natalizie con il tradizionale Concerto di fine anno, in programma domenica 28 dicembre alle 21 nella parrocchia di Maria Vergine Assunta, (la Collegiata).

Un appuntamento pensato per riunire il paese in un ideale abbraccio, attraverso la forza della musica, il calore della condivisione e l’atmosfera di un luogo che racchiude arte e storia.

Il programma della serata sarà dedicato ai grandi temi natalizi, reinterpretati in chiave originale con arrangiamenti swing e sonorità dai ritmi caraibici.

A rendere ancora più coinvolgente il concerto, un medley ispirato ai celebri successi di Michael Bublé, capace di scaldare l’atmosfera e trasmettere tutto lo spirito delle feste. Non mancheranno brani della tradizione bandistica, accanto a pezzi tratti dal repertorio dei cartoni animati, già apprezzati dal pubblico nel concerto di Primavera.

Protagonisti speciali della serata saranno anche i giovani allievi che hanno partecipato al percorso formativo promosso dalla Banda.

Per loro, domenica sera, sarà il debutto assoluto davanti al pubblico. Il progetto ha preso avvio tra gennaio e marzo 2025 con un’attività intracurricolare di avvicinamento alla musica rivolta alle classi quarte e quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Revello, guidata dall’insegnante Flavio Fraire.

Successivamente, a marzo, circa una trentina di ragazzi hanno scelto di proseguire il cammino musicale partecipando a lezioni pomeridiane di gruppo dedicate agli strumenti a fiato – tromba, flauto, clarinetto e sassofono – sotto la guida degli insegnanti Maurizio Caldera, Serena Mana, Fabio Barbero e Sara Barroero.

Il corso, reso possibile anche grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, è ripartito a ottobre con gli allievi che hanno deciso di continuare: oggi il gruppo conta 11 giovani musicisti, pronti a vivere la loro prima emozione sul palco.

Ingresso libero