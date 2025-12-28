La stazione sciistica di Rucas presa d'assalto: intervento di Carabinieri e amministrazione per gestire il boom di presenze [FOTO]

Una giornata caratterizzata da un’affluenza eccezionale a Rucas, dove la stazione sciistica del Comune di Bagnolo Piemonte, in Valle Infernotto, nella giornata di oggi, domenica 28 dicembre, è stata letteralmente invasa da turisti e appassionati di sci, dopo le abbondanti nevicati della settimana di Natale.

Il comprensorio sciistico bagnolese, come tanti della provincia di Cuneo dal Monregalese come Artesina e Prato Nevoso fino a Limone Piemonte, è risultato completamente pieno e il piazzale non è riuscito a contenere l’elevato numero di veicoli in arrivo.

Le auto si sono così allineate lungo la strada di accesso, formando una lunga colonna di parcheggi che si estendeva fino alla ex seggiovia, a circa un chilometro dal piazzale di Rucas, causando rallentamenti e difficoltà alla circolazione.

Intorno alle 13 sono intervenuti i carabinieri guidati dal Maresciallo Davide Martilla comandante della stazione dei Carabinieri di Bagnolo Piemonte, il sindaco Roberto Baldi e il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il geometra Adriano Bruno Franco, per gestire la situazione.

È importante precisare che la strada dal concentrico di Montoso fino alla stazione sciistica non è mai stata chiusa, così da permettere agli sciatori di raggiungere regolarmente Rucas.

<figure class="image"> </figure>Per decongestionare il traffico e garantire maggiore sicurezza, il sindaco Baldi e il responsabile dell’ufficio tecnico Bruno Franco hanno organizzato un senso unico alternato, regolando manualmente il flusso dei veicoli e rendendo la circolazione più fluida e controllata.

Il sindaco Roberto Baldi è stato impegnato in prima persona nelle operazioni di gestione della viabilità a Rucas, a testimonianza di una giornata intensa ma gestita con attenzione, che conferma il grande richiamo della stazione sciistica e la necessità di un coordinamento efficace nei momenti di massima affluenza.