Capodanno 2026 a Tarantasca: cenone e musica con la Pro Loco al salone polivalente

Anche per il Capodanno 2026 la Pro Loco di Tarantasca rinnova una tradizione molto sentita dalla comunità, organizzando il Cenone di San Silvestro nel grande salone del paese, allestito a festa per accogliere cittadini e visitatori e salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

La serata sarà all’insegna della convivialità, della buona cucina e della musica. Il cenone, curato dal Catering Cantamessa, propone un menù ricco e di qualità:

Menù

Aperitivo di benvenuto

Battuta di fassona con sedano e scaglie di grana

Insalatina di cappone con valeriana e melograno

Sformatino di cardi con colata di Raschera

Trancio di salmone al forno alle erbe aromatiche

Triangoli di magro con crema di noci

Risotto salsiccia e Nebbiolo

Bocconcini di capriolo con crostini di polenta

Bavarese al cioccolato su purè di fragole

Panettone e pandoro

Cestini di frutta

Caffetteria e distillati

Vini: Favorita, Dolcetto, spumante dolce e brut È prevista la possibilità di menù bimbi.

Il costo è di 60 euro per gli adulti.

La serata sarà animata dalla musica di “Claudio Music Folk”, per ballare e festeggiare fino a mezzanotte e oltre.

Info e prenotazioni:

Valerio: 338 3050430

Vanda: 338 4710680

Un’occasione per iniziare il nuovo anno in allegria, nel segno della tradizione e dello spirito felpa festa.