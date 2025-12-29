Garessio, l'amministrazione ringrazia le associazioni di volontariato: "Rete viva e attiva per il paese"

Un momento per dire grazie a chi, ogni giorno, dedica un po' del proprio tempo alla comunità.

È questo il messaggio che, lo scorso sabato 27 dicembre nel corso di un incontro in sala Consiglio, l'amministrazione di Garessio ha voluto trasmettere alle tante associazioni che operano in paese.

All’incontro erano presenti il sindaco, Luciano Sciandra, il vice sindaco, Fausto Sciandra, l’assessore Michele Odda e i consiglieri comunali Monica Conterno e Giovanni Briatore.

"Ringraziamo tutti i volontari e le associazioni per l’impegno costante e la dedizione dimostrata nel tempo - ha detto il sindaco -.Il vostro operato rappresenta un vero e proprio motore della vita sociale, culturale e solidaristica del paese. A Garessio il volontariato è una rete viva e attiva che contribuisce in modo esemplare a fornire servizi essenziali per la cittadinanza. Un patrimonio umano prezioso, basato sul tempo donato gratuitamente e sulla passione di tanti cittadini".

Durante la riunione è stato inoltre presentato un bando del GAL Mongioie, al quale l’Amministrazione comunale è interessata a partecipare. L’incontro è servito come primo momento informativo e di condivisione; seguiranno infatti ulteriori riunioni con le associazioni per lavorare insieme alla stesura completa del progetto, con l’obiettivo di costruire una proposta il più possibile partecipata e rispondente alle esigenze del territorio.

Al termine dell'incontro, grazie alla disponibilità di alcuni commercianti locali (Agriturismo Cà del Duduro, la Bottega delle Carni, la Pasticceria Cagna e l'Alimentari Pomi) è stata offerta una merenda, seguita da un brindisi collettivo e dallo scambio degli auguri per un sereno e proficuo nuovo anno.