Cronaca | 29 dicembre 2025, 09:17

Scontro tra Bagnasco e Nucetto, coinvolte un'autovettura e un bilico

Il conducente del mezzo pesante, rimasto incastrato, è stato estratto dai veicolo grazie all'intervento dei pompieri e affidato al personale sanitario, che ha provveduto a trasferirlo in ospedale in codice giallo

Immagine di repertorio

Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla strada statale 28 del "Colle di Nava". 

Per dinamiche in fase di accertamento un'autovettura e un bilico si sono scontrati nel tratto di rettilineo tra i comuni di Bagnasco e Nucetto. 

L'allarme è scattato attorno alle 9 e sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti con le squadre dei volontari di Garessio e Ceva, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri di Bagnasco per i rilievi del caso. 

Il conducente del mezzo pesante, rimasto incastrato, è stato estratto dai veicolo grazie all'intervento dei pompieri e affidato al personale sanitario, che ha provveduto a trasferirlo in ospedale in codice giallo. 

Arianna Pronestì

