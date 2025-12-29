 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 29 dicembre 2025, 17:17

A Rore di Sampeyre arriva "Rattoppè", lo spettacolo dove l'improvvisazione vince sulla perfezione

Sabato 3 gennaio una serata tra canto, ventriloquia e pupazzi burloni per iniziare il 2026 con una risata

A Rore di Sampeyre arriva &quot;Rattoppè&quot;, lo spettacolo dove l'improvvisazione vince sulla perfezione

Sabato 3 gennaio alle 21 l'associazione Lu Cunvent di Rore di Sampeyre ospita uno spettacolo fuori dagli schemi: "Rattoppè", un recital che trasforma gli errori e l'improvvisazione in arte genuina. Non è il classico concerto dove tutto fila liscio, ma piuttosto un'avventura musicale dove il caos diventa il vero protagonista.

La storia è quella di una cantante con grandi ambizioni che affronta il difficile cammino nel mondo artistico. Armata di buoni propositi, ben presto si ritrova sommersa da ostacoli inaspettati: pupazzi pelosi che sabotano le scene, voci cigolanti che disturbano la musica, musiche improbabili su cui vocalizzare. Ogni elemento sembra cospirare contro il successo, eppure è proprio da questo disordine controllato che nasce uno spettacolo affascinante, irresistibile nella sua imperfezione consapevole.

Ad accompagnare questa folle avventura è Mario Cosco alla chitarra classica ed elettrica, un musicista eccentrico e virtuoso che sa navigare magistralmente tra le stranezze della performer. Paola Lombardo presta la sua voce a questo capolavoro dell'improvvisazione, mentre la regia di Luisella Tamietto tiene insieme i fili di un'operazione artistica tanto bizzarra quanto coinvolgente. I pupazzi, creati da Ilene Alciati, Wola Craft e El Diablo, completano il quadro surreale.

L'ingresso è ad offerta libera e consapevole.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium