La fiamma occitana illumina le feste nelle Terre del Monviso, tra Dronero e Castelmagno

Le Terre del Monviso celebrano il periodo natalizio all'insegna della cultura occitana con due eventi che uniscono musica, tradizione e comunità. Il Festival Occit'amo, in collaborazione con i Comuni di Castelmagno e Dronero e l'Associazione Castelmagno Futura | Rilievi, propone un doppio appuntamento che intreccia passato e presente della cultura delle valli.

Martedì 30 dicembre alle 21, il Cinema Iris di Dronero ospiterà la presentazione del docufilm "La Grande Orchestra Occitana" di Giacomo Allinei. Un'opera che racconta la storia di questa formazione divenuta simbolo della rinascita culturale occitana, guidata dall'instancabile Sergio Berardo, figura di riferimento per l'intero movimento musicale delle valli.

Sabato 3 gennaio alle 20.45 sarà invece la volta del recupero della tradizionale "Flama d'Oc de Chalendas", la fiaccolata del Natale occitano rinviata nei giorni scorsi a causa del maltempo. Il corteo luminoso partirà da Campomolino per raggiungere Colletto, due frazioni di Castelmagno, in un percorso suggestivo che illuminerà la notte delle montagne.

"La comunità di Occit'amo Festival non è solo un pubblico che occupa il tempo libero, ma un insieme di persone che condividono un modo di intendere la cultura come stile di vita", spiegano gli organizzatori. Un approccio che si riflette nella scelta di mantenere viva la programmazione anche durante le festività natalizie, tessendo quello che definiscono "un filo rosso che unisce le Terre del Monviso".

Il doppio evento rappresenta l'essenza stessa del festival: da un lato la documentazione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il cinema, dall'altro la pratica viva delle tradizioni con la fiaccolata che, come ogni anno, richiama abitanti e visitatori in un momento di condivisione comunitaria.