Gli Arcieri dell'Elice chiudono il 2025 con un weekend di podi a Torino: sei medaglie in due giorni

Nel weekend appena trascorso si è svolta la gara indoor presso la palestra degli Arcieri Iuvenilia a Torino.
Apre il weekend di podi sabato 27 dicembre il tecnico e atleta Sasia Gabriella che, dopo una gara superlativa, conquista l'oro nella categoria Arco Olimpico Master Femminile.
Domenica 28 dicembre, sempre presso gli Arcieri Iuvenilia, Parola Giada ottiene l'oro nella categoria Arco Nudo Juniores Femminile dopo un’ottima gara. Per l’arco Compound Allievi Maschile Ramonda Leonardo ottiene un eccellente bronzo. Oro per Giordana Kevin e bronzo per Parola Nicolò nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile dopo una splendida gara. Nella categoria Arco Olimpico Giovanissimi Femminile oro per Tosello Aurora Maria dopo una ottima gara.
Si conclude con un weekend di podi lo splendido anno di gare degli Arcieri dell'Elice dimostrazione della crescita del gruppo e della società.