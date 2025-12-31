Al Rondò dei Talenti di Cuneo laboratori creativi e conferenze per esplorare il quotidiano a cura di Calzaap! ETS

Dal 10 gennaio 2026 famiglie, bambini e ragazzi sono invitati a partecipare ai laboratori creativi e alle conferenze interattive del Rondò dei Talenti, per esplorare il quotidiano con occhi nuovi.

Con il nuovo anno riparte la programmazione di attività aperte a tutti presso il Rondò dei Talenti, in via Luigi Gallo 1 a Cuneo: un’occasione per ritrovarsi, condividere esperienze e coltivare curiosità ed energia.

Il programma completo — disponibile sul sito del Rondò dei Talenti e sui canali social di Calzaap! — prevede tre laboratori creativi (10 gennaio, 28 febbraio, 11 aprile, dalle 16 alle 18) e, in parallelo, tre conferenze interattive (24 gennaio, 7 marzo, 9 maggio, dalle 15 alle 17). Le conferenze approfondiscono i temi dei laboratori attraverso i linguaggi delle arti visive, dell’architettura e della comunicazione.

L’associazione culturale Calza a pennello! promuove finalità civiche e sociali orientate al benessere, all’identità e al dialogo, valorizzando integrazione e partecipazione. Il progetto VIVERE NEL QUOTIDIANO! – corpo, spazi e pensieri invita a riscoprire i gesti e i momenti di ogni giorno trasformandoli in occasioni di ascolto, espressione e condivisione.

Si parte sabato 10 gennaio con il primo tema: IL CORPO TRA NUTRIMENTO ED ESPRESSIONE, articolato in due appuntamenti.

Sabato 10 gennaio – Laboratorio creativo

A cura di Emma Barale e Rachele Ferrua, per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 15 anni. I partecipanti realizzeranno semplici composizioni culinarie, imparando la filiera alimentare per diventare più consapevoli del cibo che consumano. Al termine, una piccola sorpresa da portare a casa.

Sabato 24 gennaio – Conferenza interattiva

A cura di Domenico Olivero, per partecipanti dai 15 anni in su.

La conferenza è definita “interattiva” perché il pubblico è coinvolto attivamente attraverso stimoli e domande del relatore, favorendo un dialogo continuo e momenti di partecipazione manuale, come la realizzazione di piccoli collage. Un viaggio attraverso la percezione del corpo nella rappresentazione e nella trasformazione dell’arte, un percorso che tocca anche il cibo nelle diverse epoche, dalle nature morte alla carne artificiale.

Ogni laboratorio e conferenza produce una restituzione creativa, che i partecipanti potranno conservare come memoria personale dell’esperienza.

L'iniziativa è curata dall'associazione Calzaap! ETS, con il contributo di Fondazione CRC e il patrocinio del Comune di Cuneo.

Tutte le attività sono prenotabili al sito https://rondodeitalenti.it/appuntamenti/