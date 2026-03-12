Savigliano, per la fiera di primavera cambia la viabilità

Manca poco al ritorno della Fiera di primavera, organizzata dal Comune di Savigliano in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni ed Ascom Savigliano, in programma per domenica 15 marzo. Fin dal mattino il centro storico e le piazze di Savigliano si animeranno con centinaia di bancarelle commerciali, di tutte le categorie merceologiche.

Come sempre, la viabilità cittadina cambierà per la kermesse. Domenica, dalle 5 alle 21, saranno chiuse al transito: p.zza del Popolo (area rialzata ed aree perimetrali), via Palestro, via Alfieri, p.zza Santarosa lato nord, p.zza Cesare Battisti, via Cernaia, via Saluzzo (tratto compreso fra l’intersezione con via Trento/via Savio e piazza del Popolo), via Mabellini, via Pylos (eccetto veicoli muniti di contrassegno invalidi per accedere ai parcheggi riservati in piazzetta Monviso), via Muratori, c.so Roma, via Danna, via S. Pietro, piazza Molineri, via Garibaldi (tratto compreso tra piazza Molineri e via Misericordia), via Tapparelli e via Ferreri, via Frutteri di Costigliole, via Torino (dall’intersezione con p.zza del Popolo sino all’intersezione con via Biga-via Ghione), c.so Caduti per la libertà (tratto compreso tra via Biga e c.so Roma) e via Sant'Andrea (tratto compreso tra l'intersezione con via Trossarelli e p.zza Santarosa).

"I residenti – precisano dal Municipio – potranno accedere ai loro passai carrai, nelle aree interessate dall’ordinanza, ma si ricorda che per ragioni di incolumità dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato, sulle vie e le piazze dove sono ubicati i banchi la movimentazione dei veicoli sarà interdetta".

Sarà istituito il senso unico di circolazione in via Muratori (in direzione sud, sino all'intersezione con via Novellis, per i soli aventi diritto) ed in via Aires, nel tratto compreso tra via Frutteri e via Malines.

Sarà sospeso il senso unico di marcia ed istituito il doppio senso di circolazione, per i soli residenti e per i titolari di attività, in: via Cernaia (tratto compreso tra piazza Schiaparelli e piazza del Popolo), via Nicolosino, via Aires (tratto compreso tra via Torino e c.so Caduti per la libertà), c.so Caduti per la libertà (tratto compreso tra via Aires e c.so Roma), via Frutteri, via San Pietro (tratto compreso tra via Villa e piazza Molineri), via Garibaldi (tratto compreso tra via Tapparelli e via Misericordia; anche per i residenti di via Tapparelli, via Ferreri, via Grassi e p.zza Cesare Battisti), via Ferreri (tratto compreso tra via Tapparelli e c.so Roma), via Mabellini, via Palestro (con ingresso ed uscita da p.zza Cavour), via Tapparelli, p.zza Cesare Battisti e via Grassi.

Domenica 15 marzo, dalle 2 del mattino fino alle 22, saranno invece istituiti divieti di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: tutta p.zza del Popolo (sia area rialzata che aree perimetrali), via Saluzzo (tratto compreso tra l’intersezione con via Trento/via Savio e p.zza del Popolo, piazzetta Monviso, via Pylos (tratto compreso tra via Mabellini e p.zza del Popolo), via Muratori (tratto compreso tra vicolo Montello e p.zza del Popolo), via Mabellini (lato ovest), via Alfieri, p.zza Santarosa (lati nord e sud), c.so Roma, via Danna, piazza Molineri, vicolo Nazari, via Garibaldi (tratto compreso tra via Trossarelli e via Misericordia), via Torino (tratto compreso da piazza del Popolo e l’intersezione con via Biga-via Ghione), corso Caduti per la Libertà (tratto compreso tra via Ayres e c.so Roma), via Palestro (tratto compreso tra via Cambiani e piazza Cavour), via San Pietro (tratto compreso tra il civico n. 3 e piazza Molineri), via Sant'Andrea (tratto compreso tra l'intersezione con via Trossarelli e p.zza Santarosa) e via Beggiami, tratto compreso tra p.zza Santarosa e via Cravetta.

Dalle 11 alle 14 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Gozzano, lato sud, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale del Sole e l'intersezione con via Lamarmora.

Dalle 2 alle 24, saranno disattivate le Ztl del centro storico e l'Apu di via Torino.