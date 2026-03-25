"Seniloquio", la farsa che smonta i tabù sul corpo femminile arriva a Borgo San Dalmazzo

Lunedì 14 aprile, alle ore 21 presso l'Auditorium Civico di via Boves 4, la rassegna Germogli di scena presenta Seniloquio, spettacolo prodotto da Teatro al Femminile, scritto e diretto da Virginia Risso.

Un testo dissacrante e farsesco, che gioca sulla comicità dell'assurdo pur basandosi su fatti reali. Nel 2011 un team di ricercatori della Victoria University di Wellington, in Nuova Zelanda, avviò uno studio sul seno. Dopo anni di indagini ed esperimenti, gli scienziati riassumero la loro ricerca in otto conclusioni: è da queste che prende vita lo spettacolo.

Ne nasce un excursus "socio-scientifico" che punta a restituire il giusto e reale valore a una delle parti del corpo femminile più idealizzate. In scena, insieme all'autrice, Matteo Bianco: la loro irresistibile capacità di raccontare e coinvolgere regala al pubblico una performance esilarante e numerosi spunti di riflessione.

SENILOQUIO

Produzione Teatro al Femminile

Scritto e diretto da Virginia Risso

Con Virginia Risso e Matteo Bianco

14 aprile 2026, ore 21

Auditorium Civico, Borgo San Dalmazzo (CN)