Green Days Festival, gran finale a Saluzzo con Gianluca Petrella e la sua "Cosmic Renaissance"

Il Green Days Festival, organizzato da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, si conclude sabato 28 marzo alle 21.30 con il concerto di Gianluca Petrella in “Cosmic Renaissance”. La serata è organizzata in collaborazione con Jazz is Dead! di Torino, festival che giunge quest’anno alla sua nona edizione e che apre il proprio sipario proprio con l’anteprima saluzzese. I due festival - Green Days e Jazz is Dead! - collaborano da un paio di anni e condividono intenti e contenuti.

Gianluca Petrella, trombonista tra i più riconosciuti musicisti italiani nel mondo, porta a Saluzzo il suo progetto "Cosmic Renaissance". Classe 1975, in oltre 20 anni di carriera ha collaborato con artisti di fama internazionale scrivendo, eseguendo e incidendo musica in maniera trasversale, dalla sperimentazione al mainstream.

Sul palco saliranno Gianluca Petrella (trombone, laptop, moog, effetti), Mirco Rubegni (tromba), Riccardo Di Vinci (basso), Federico Scettri (batteria laptop), Simone Padovani (percussioni).

Si dice che l’Universo sia la somma di tutte le possibili dimensioni spirituali esplorate, esplorabili e non conosciute. C’è chi ha sempre preferito ripetere le esperienze già svelate, chi ha optato per sentieri ignoti. Se siete tra questi ultimi preparatevi allora al viaggio cosmico del quintetto plasmato da Gianluca Petrella, trombonista refrattario alle etichette che - avendo già da tempo sistemato ogni questione di fama e autorevolezza relativa al pianeta Terra - veste di nuovo i panni dello skipper intergalattico per turisti degli altri pianeti.

Perdetevi e ritrovatevi con lui nei labirinti della musica più nera. Dimenticate le convinzioni del jazz più compiuto e prendete appunti per nuove rotte da tracciare sulla cartografia afrofuturista che SunRa, colui che ispira Gianluca Petrella - Cosmic Renaissance, aveva iniziato a scarabocchiare un secolo fa.

Il costo del biglietto è di 10 euro + d.p., acquistabile su Mailticket anche con 18App e Carta del Docente al link: https://www.mailticket.it/evento/51553/gianluca-petrella--cosmic-renaissance

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it

GREEN DAYS FESTIVAL 2026 - RATATOJ APS

Green Days Festival torna nel 2026 per la sua quarta edizione, confermandosi come spazio di incontro tra cultura, sostenibilità e comunità. Un festival diffuso che attraversa linguaggi diversi — arte, musica, cinema, teatro e pratiche sociali — per interrogare il presente e immaginare modi più giusti e consapevoli di abitare il mondo. Nel corso del mese di marzo il festival ha proposto un programma articolato mettendo in dialogo esperienze artistiche e azioni concrete: dall’arte contemporanea che trasforma lo scarto in visione, alla musica come luogo di condivisione e pensiero critico; dal teatro ragazzi rivolto alle nuove generazioni, al cinema come strumento di riflessione collettiva sui temi ambientali, sociali ed economici.

Accanto agli eventi, hanno trovato spazio pratiche di economia solidale, progetti territoriali, attività dedicate alle scuole e azioni di compensazione ambientale.

"Green Days non è solo una rassegna, ma un percorso: un invito a partecipare, prendersi tempo e guardare le cose da un’altra prospettiva. Perché la sostenibilità non è uno slogan, ma un processo collettivo fatto di scelte, gesti e spazi condivisi".

JAZZ IS DEAD! FESTIVAL 2026 - BACKWARDS nona edizione

Un progetto di Jazz Is Dead Aps, prodotto da Arci Torino e Magazzino sul Po, direzione artistica e comunicazione TUM Torino. Nato nel 2017, si propone come motore di ricerca musicale focalizzata sul jazz sperimentale, avanguardia ed esplorazione sonora, definendosi come un progetto che attraversa i generi. Jazz is Dead! promuove la musica d'avanguardia attraverso un festival che in otto edizioni è diventato un punto di riferimento internazionale per la musica alternativa e sperimentale. Dalla sua nascita nel 2017, ha ospitato nomi di rilievo internazionale quali Peter Brötzmann, Faust, Thurston Moore, Moor Mother, Colin Stetson e The Necks, tra i molti altri.