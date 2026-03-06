Pirografia su legno, a Salmour torna il corso per imparare l'arte dell'incisione a fuoco

L'Associazione Culturale l'Arte degli Antichi Mestieri di Salmour, come da qualche anno e dopo ottimi riscontri, ripropone il corso di Pirografia su legno.

Il corso si propone di insegnare l'arte dell'incisione su legno, una delle tecniche più appaganti, dove si possono realizzare infinite opere personalizzate utilizzando il calore dello strumento per realizzare disegni, decorazioni, scritte su tavole di legno, è consigliato sia per principianti che per chi vuole perfezionarsi nella tecnica già sperimentata.

Il corso, che si svolgerà presso la sede di Salmour in via Vittorio Emanuele n°6, con i maestri della nostra associazione, è così strutturato: 5 lezioni, ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30 nei giorni 10-17-24-31 marzo e dopo le feste pasquali ultima lezione il 14 di aprile. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

[La locandina di presentazione]

Il costo del corso completo è di 70 euro + 15 euro per la tessera annuale e comprende le lezioni dei maestri, l'utilizzo dei nostri pirografi e tutto il materiale necessario per svolgere questa tecnica.

Si consiglia la tempestività nell'iscrizione perchè i posti sono limitati, questo per garantire il massimo spazio di apprendimento per ciascun allievo.

Le iscrizioni potranno essere richieste tramite WhatsApp al 3387971664 a Laura oppure via mail all'indirizzo antichimestierisalmour@gmail.com .

La tessera annuale da la possibilità di frequentare liberamente, al martedì sera, dopo il corso, il nostro laboratorio, e di avere sempre, anche in seguito, la collaborazione dei nostri maestri; sarà inoltre possibile partecipare liberamente agli eventi regionali quali mercatini e sagre, alle quali partecipiamo con il nostro stand, nel quale vengono esposte le opere realizzate da qualsiasi nostro associato, questo accomuna il nostro gruppo di appassionati delle arti antiche che, oltre a realizzare questi manufatti, si diverte .

L'Associazione ringrazia di cuore tutti i volontari per l’impegno e la dedizione, e anche a chi accompagna e sostiene la realtà associativa con affetto e partecipazione nel raccontarne le iniziative.