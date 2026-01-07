CALCIO ECCELLENZA / Mister Bianco dopo il successo del Cuneo in Coppa: “Risultato importante che ci dà autostima” [VIDEO]

È finita 2-1 la semifinale d’andata di Coppa Italia Eccellenza tra AC Cuneo 1905 e Volpiano Pianese.
A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” i gol biancorossi di Federico Nacci (23’) e Samuele Caristo (81’). La rete ospite del momentaneo pareggio porta la firma di Pinelli (76’).
Dunque successo molto importante dei cuneesi che però lascia aperto a qualsiasi verdetto finale. L’altra semifinale, tra Alessandria e Borgosesia, è terminata 0-0.
Il ritorno si giocherà mercoledì 14 a Volpiano (20:30) e l’eventuale finale è prevista per mercoledì 28 gennaio.
Nel frattempo il Cuneo è atteso domenica dalla difficile sfida di campionato con la capolista Alessandria: fischio d’inizio alle 14:30 al “Paschiero”.
Le dichiarazioni dell’allenatore Danilo Bianco al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)