In biblioteca a Mondovì tornano le “Ludofavole di primavera”

Dopo le consuete rassegne autunnali e natalizie, la Biblioteca civica di Mondovì ripropone le “Ludofavole di primavera” a cura di Elena Griseri. Tre incontri pomeridiani, rivolti ai bambini in fascia di età 4-8 anni, con letture sceniche e laboratori ludici con ingresso libero e prenotazione consigliata (via telefono allo 0174.43003 ovvero via mail all’indirizzo cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it). L’intera iniziativa rientra nell’ambito degli appuntamenti dedicati alla promozione della lettura e realizzati grazie al contributo del Ministero della Cultura erogato in seno al bando “Promozione per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario”.

Si inizierà sabato 7 marzo alle ore 15.00 con “La fiaba sonora”, pensata per far scoprire il linguaggio sonoro e ritmico in modo ludico e divertente. Attraverso l'utilizzo di oggetti comuni e la costruzione di semplici strumenti musicali, allora, si creerà una piccola orchestra festante. Sabato 14 marzo sempre alle ore 15.00, invece, spazio a “Magia”, con letture animate, narrazioni, momenti di animazione teatrale sul tema magia, al termine dei quali i partecipanti potranno creare il loro personale cappello da strega o da mago. Sabato 21 marzo, infine, ancora una volta alle ore 15.00, andranno in scena le “Storie di piccoli eroi”, dedicate a Vassilissa e Pollicino, eroi minori nei quali i bambini si potranno immedesimare per entrare in contatto con il mondo emotivo e per creare, in ultimo, le proprie bambole “in tasca” di Vassilissa.