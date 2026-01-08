Guasto all’impianto antincendio nella scuola materna di Peveragno

Guasto all'impianto antincendio nel sottotetto della scuola materna di Peveragno. Nonostante il tubo interessato fosse isolato, la rottura ha comunque provocato l'allagamento dei locali sottostanti, riguardando due aule.



Nel primo pomeriggio di oggi, dopo le 15, l'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Cuneo in via Guglielmo Abate 32.

Chiuso l'impianto antincendio ed elettrico, per scongiurare ulteriori danni, toccherà poi ai tecnici e idraulici incaricati dall'Amministrazione comunale ripristinare la loro funzionalità una volto riparata la perdita.

Nel frattempo per consentire le operazioni e in via precauzionale sono stati avvisati i genitori dei bimbi presenti per il rientro anticipato alle proprie abitazioni.

Intanto le attività didattiche sono state riorganizzate nei locali intatti, dove l'Amministrazione comunale rassicura potranno essere garantite per domani.



L'accaduto non ha messo in pericolo né bambini né dipendenti e la struttura non è stata dichiarata inagibile.