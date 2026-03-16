Graglia (FI) augura buon lavoro al vicepresidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso

Dichiarazione di Franco Graglia (FI) per augurare buon lavoro al vicepresidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, Paolo Rodosta

“Voglio congratularmi con Paolo Rodosta, sindaco di Brondello, nominato vicepresidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso. Sono certo che con la passione e la determinazione che lo contraddistinguono, saprà operare al meglio per il territorio e la sua comunità. Sono certo che con un confronto costruttivo e la volontà di lavorare per il bene del nostro territorio, sarà possibile trovare una sintesi anche sulle questioni più dibattute, al fine di realizzare progetti condivisi. La nomina a vicepresidente di Rodosta, conferma che sono le persone a fare la differenza e che il lavoro di squadra è sempre vincente. Il presente ed il futuro delle nostre vallate e dei suoi piccoli comuni sono fondamentali per preservare un equilibrio nell’economia, nei servizi e nelle possibilità offerte a chi quotidianamente queste vallate le vive e le rende vitali.

Buon lavoro a Paolo Rodosta e a tutta l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, auguro a tutti un impegno concreto e costante affinché il bene del territorio sia sempre al centro di ogni progetto”.