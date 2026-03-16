Comunali 2026 nelle Alpi Marittime: sindaci uscenti dominano, sorpresa a Cagnes. Nizza verso il ballottaggio con Ciotti largamente in testa

Il primo turno delle elezioni comunali 2026 nelle Alpi Marittime conferma, nella maggior parte dei casi, la solidità delle amministrazioni uscenti.

Nonostante un’astensione spesso vicina o superiore al 50%, i sindaci in carica hanno ottenuto risultati molto netti in diversi dei principali centri del dipartimento.



Antibes, Cannes, Grasse e Beausoleil hanno già il loro sindaco: nessun ballottaggio sarà necessario. Diversa la situazione a Mentone, dove il nome del futuro primo cittadino si conoscerà solo dopo il secondo turno di domenica prossima.



Nizza verso il ballottaggio

A Nizza i risultati confermano sostanzialmente le previsioni della vigilia. Eric Ciotti, candidato della destra e della destra radicale, arriva al primo posto con il 43,43% dei voti, staccando nettamente il sindaco uscente Christian Estrosi, fermo al 30,92%.



Accede al ballottaggio anche la lista guidata da Juliette Chesnel-Le Roux, espressione della sinistra moderata, che ottiene l’11,93%. Non è però esclusa un’intesa tra Estrosi e Chesnel-Le Roux per creare un fronte comune contro l’estrema destra: in questo caso l’attuale sindaco potrebbe rientrare in partita.



Un eventuale riassetto delle alleanze potrebbe risentire anche degli equilibri di Marsiglia, dove lo scenario politico appare speculare ma con un candidato di sinistra in testa alla corsa.



Vittorie nette nelle principali città

Ad Antibes, seconda città del dipartimento per popolazione, Jean Leonetti viene riconfermato sindaco già al primo turno con il 66,64% dei voti.



Ancora più schiacciante il risultato di Cannes, dove David Lisnard consolida la propria leadership locale con l’81,11% dei suffragi, pari a 19.721 voti.



A Grasse, invece, Jérôme Viaud ottiene un nuovo mandato con il 57,09% delle preferenze (9.927 voti).



La sorpresa di Cagnes-sur-Mer

La vera sorpresa arriva da Cagnes-sur-Mer. Bryan Masson conquista il municipio già al primo turno con il 50,21% dei voti (10.486 preferenze). L’ex sindaco Louis Nègre si ferma al secondo posto con il 33,70%, segnando una netta battuta d’arresto per l’amministrazione uscente.



Menton al secondo turno

A Mentone saranno quattro le liste che, salvo ritiri o accordi, si sfideranno al ballottaggio.



In testa c’è Alexandra Masson, candidata dell’estrema destra, con il 36,25%. Seguono Sandra Paire con il 19,74%, Louis Sarkozy con il 18,01% e Florent Champion con il 15,09%.



I comuni al confine con l’Italia

Nei territori più vicini al confine con Piemonte e Liguria la maggior parte delle amministrazioni è stata definita già al primo turno.



Solo Tende tornerà al voto domenica prossima: il sindaco uscente, fermo al 40,02%, insegue la nuova candidata Sylvie Morea, in testa con il 44,25%. Determinante potrebbe risultare la posizione di Élise Ferrari (15,73%), la cui eventuale rinuncia o alleanza potrebbe ribaltare l’esito del primo turno.



Negli altri comuni della valle Roya i giochi sono chiusi

La Brigue: Joseph Pastorelli diventa sindaco con il 51,23%, superando Patricia Mazzucchi (48,77%).



Fontan: confermato Philippe Oudot, unico candidato in corsa.



Breil-sur-Roya: riconfermato il sindaco Sébastien Olharan.



Saorge: cambio alla guida del comune con l’elezione di David Brouste.



Sospel: il nuovo sindaco sarà Christophe Brunengo.



Sull’altro versante del Colle della Lombarda, a Isola, Mylène Agnelli vince con largo margine e ottiene un nuovo mandato alla guida del comune.



Al fondo di questo articolo, tutti i risultati, comune per comune .



