Attualità | 09 gennaio 2026, 17:51

Novello, fiori e letture animate: una giornata tra cura del paese e cultura

Premiati i partecipanti al concorso “Balcone Fiorito” e buona partecipazione all’iniziativa della Biblioteca comunale con l’Associazione Magog

Una giornata all’insegna della partecipazione e della cura degli spazi comuni quella vissuta a Novello, dove nei giorni scorsi si è svolta la premiazione del concorso “Balcone Fiorito”. A tutti i partecipanti è stata consegnata una pergamena di riconoscimento, accompagnata da un omaggio floreale, come segno di apprezzamento per l’impegno nel valorizzare il paese attraverso fiori e allestimenti curati.

Nel pomeriggio, spazio alla cultura e ai più piccoli con la lettura animata organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con l’Associazione culturale Magog. L’iniziativa ha registrato una buona partecipazione, confermando l’interesse per proposte che uniscono narrazione, gioco e socialità.

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita degli eventi, sottolineando come iniziative di questo tipo contribuiscano a rafforzare il senso di comunità e a rendere il paese sempre più vivo e accogliente.

