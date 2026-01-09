Appuntamenti Unitre Cuneo al Cinema Monviso: si parlerà di Unione Europea e dei "Muntagnin"

L’Università delle Tre Età torna al cinema Monviso lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 15,30, con Franco Chittolina, che parlerà di “Unione Europea alla ricerca del suo futuro in un mondo di predatori”.

In un mondo sempre più esposto alla prepotenza di predatori, dalla Russia ad oltre Atlantico, l’Europa avverte la minaccia crescente dei conflitti in corso, non solo di quelli ai suoi confini, in Ucraina e in Medio Oriente, ma anche in America Latina, in attesa di meglio valutare le pressioni esercitate di nuovo da Trump ad inizio anno sulla Groenlandia e la Danimarca e quindi sull’Unione Europea.

Giovedì 15 gennaio 2026, sempre alle ore 15,30 ed al Cinema Monviso, sarà la volta di Luigi Pellegrino con “I Muntagnin…da Fontanelle a Coronel in Argentina…la storia di due famiglie lunga tre secoli”.

“I Muntagnin” è il soprannome assegnato a Pietro Quaglia, che da Entracque viene a Fontanelle per sposare Anna Maria Giordano nel 1813; lui è un “muntagnin” e tale resta anche per i discendenti; anche casa sua diventa tetto Montagnin.

Un suo nipote, Michele Quaglia, sposa nel 1896 un’altra fontanellese: Maddalena Pellegrino, che è figlia di Michele Pellegrino Michele, il quale si sposerà tre volte, avendo ben tredici figli.

Maddalena è figlia del primo matrimonio e con lei ci sono altri fratelli, fra cui Giorgio, che a inizio Novecento emigra in Argentina, a Coronel Pringles, situata a nord di Buenos Aires.

Giorgio dal 1930 e per 15 anni, terrà una fitta corrispondenza con la sorella.

Sarà il cardine dell’incontro all’Unitre, in cui si parlerà di questa curiosa corrispondenza e del forte attaccamento alla terra natia nel vallone dei Giordani.

Il secondo filone ripercorrerà anche la storia della famiglia Quaglia dal 1786 fino ai nostri giorni… con curiose vicende dei vari figli e nipoti. Un esempio: il figlio di Pietro Quaglia, Giuseppe Antonino, sarà ferito nella battaglia di Solferino e San Martino, durante la seconda guerra di indipendenza: avrà la visita del re Vittorio Emanuele II° che gli dirà: “non preoccuparti, guarirai”.

Il pomeriggio diventa occasione per dare spazio alla forte emigrazione verso l’America, anzi “Lamerica” anche di cittadini bovesani e alle vicende di molte famiglie fontanellesi.