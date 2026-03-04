Gaiola, al via il corso di ballo liscio con la lezione di prova gratuita il 9 marzo

Un'occasione per rimettersi in movimento, incontrarsi e riscoprire il piacere del ballo di coppia. Lunedì 9 marzo alle ore 21.15, presso il Centro Polifunzionale "La Gramigna" in via Piave 3 a Gaiola, prenderà il via il corso di ballo liscio promosso nell'ambito delle attività del Distretto Culturale MONTAGNAFUTURA.

La prima serata sarà una lezione di prova gratuita, aperta a tutti, senza limiti di età o di livello. A seguire sono previste 10 lezioni, ogni lunedì sera, guidate dall'insegnante Erica Martini. L'unica variazione al calendario riguarda lunedì 6 aprile 2026, il giorno di Pasquetta, giorno in cui il corso non si terrà. Per il resto, gli incontri proseguiranno regolarmente ogni settimana.

Il corso è pensato sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al ballo liscio, sia per chi vuole riprendere a danzare e perfezionare i passi base in un contesto accogliente e conviviale. Un'iniziativa che unisce benessere, socialità e tradizione, valorizzando gli spazi e la vita culturale del territorio.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza e ai comuni limitrofi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Erica al numero 388 1629469, Nicolò al 342 8366075 oppure Stefano al 345 9037879.

Nato nel 2022, Montagna Futura è un ecosistema pubblico-privato che riunisce i Comuni di Rittana, Moiola, Valloriate, Roccasparvera e Gaiola insieme ad associazioni culturali e cooperative sociali. Un progetto che mette la cultura al centro come motore di comunità e sviluppo.

Il Distretto promuove un'offerta culturale diffusa che attraversa diversi linguaggi artistici: teatro, arte contemporanea, architettura, musica, cinema e danza. Proposte pensate per coinvolgere pubblici differenti, creare occasioni di incontro e rafforzare il legame tra cultura e comunità.

Grazie al sostegno di Fondazione CRC, bando "Comunità in rilievo", il Distretto sperimenta nuove politiche culturali per rendere il territorio più attrattivo e favorire forme di riabitabilità, costruendo futuro a partire dalle proprie radici.