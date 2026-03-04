Zoccoli di Pasqua al Pony Club La Casa nella Prateria di Bernezzo

Il Centro Ippico "Zoccoli di Pasqua" organizza un evento pasquale speciale dedicato ai bambini, con una magica caccia all'uovo di Pasqua in sella ai pony. L'appuntamento è fissato per sabato 28 marzo a La Casa nella Prateria di via Funsa a Bernezzoi, con attività a partire dalle 14 per i piccoli ospiti fino ai 14 anni e dalle 16 per i più grandi.​

L'evento promette un pomeriggio di puro divertimento: i bambini potranno cavalcare i pony alla ricerca di uova colorate, partecipare a giochi e attività equestri pensate per loro, in un'atmosfera festiva primaverile decorata con coniglietti e carote giganti. Non mancherà l'incanto della Pasqua, con sorprese per tutti i partecipanti, inclusi dolcetti e momenti di allegria condivisa insieme agli amici pony.​

Per informazioni e prenotazioni, contattare Alice al numero 39357465; l'evento è aperto a tutti i bambini, italiani e stranieri, senza limiti di nazionalità. Un'opportunità imperdibile per famiglie del Piemonte orientale per celebrare la Pasqua all'aria aperta, immersi nella natura e nel mondo dei cavalli.