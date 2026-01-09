Da Cuneo a Siviglia con "Pensami Indipendente": l'esperienza Erasmus di Anna

Apro Formazione è impegnata nel garantire pari opportunità educative, professionali e di crescita personale a tutti i giovani e non, valorizzando talenti e aspirazioni individuali. Tra le esperienze più significative si distingue il percorso di Anna, studentessa che ha vissuto un'esperienza Erasmus+ a Siviglia grazie al progetto "Pensami Indipendente", promosso da Apro Formazione e rivolto agli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con disabilità.

Il progetto nasce per favorire la transizione verso l'età adulta e il mondo del lavoro attraverso attività mirate allo sviluppo dell'autonomia, all'acquisizione di competenze professionali e alla scoperta delle proprie capacità. Per Anna, questo percorso ha rappresentato molto più di un'opportunità formativa: è stato un vero viaggio di crescita, personale e professionale.

Durante il suo soggiorno in Spagna, Anna ha svolto un Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) di 150 ore presso un asilo nido di Siviglia. Qui ha potuto lavorare a stretto contatto con bambini e bambine di età prescolare, collaborando con il personale educativo nelle varie attività della giornata.

Le sue mansioni hanno riguardato il supporto nella preparazione e somministrazione dei pasti, l'affiancamento nelle attività di classe, l'aiuto nelle routine quotidiane e l'inserimento nei momenti di gioco e socializzazione. Un contesto autentico, dinamico e ricco di stimoli, che ha permesso ad Anna di mettersi alla prova in un ambiente professionale.

L'intero percorso è stato monitorato e accompagnato con attenzione: le docenti di Apro Formazione e il team educativo spagnolo hanno svolto un costante lavoro di coordinamento, affiancando Anna soprattutto nelle fasi di avvio e conclusione dello stage, e garantendo un tutoraggio personalizzato volto a sostenere la sua autonomia e il suo benessere. Questo modello di supporto ha permesso alla studentessa di affrontare la quotidianità lavorativa in modo sereno e progressivamente più indipendente.

L'esperienza a Siviglia ha rappresentato, per Anna, una tappa fondamentale verso la costruzione della propria identità adulta: ha migliorato la capacità di orientarsi in un contesto nuovo, ha potenziato le competenze relazionali e operative e ha rafforzato la fiducia in sé stessa. Per la famiglia, per i docenti e per tutto il team coinvolto, questo percorso è stato la conferma di quanto, con il giusto accompagnamento, ogni giovane possa esprimere il proprio potenziale e aprirsi a nuove possibilità.

Per Apro Formazione, il progetto "Pensami Indipendente" e l'esperienza di Anna sono la testimonianza concreta della missione educativa dell'Istituto: costruire una formazione realmente inclusiva, capace di generare opportunità, aprire strade e sostenere ciascuno nei propri obiettivi. Offrire ai giovani con disabilità la possibilità di vivere esperienze Erasmus+ significa riconoscere il loro diritto a esplorare il mondo, fare pratica in contesti reali e sentirsi protagonisti del proprio futuro.

Apro continuerà a investire in iniziative che integrino formazione, mobilità internazionale e accompagnamento personalizzato, convinto che la qualità di una scuola si misuri anche – e soprattutto – dalla capacità di includere, sostenere e valorizzare ogni studente.

L'esperienza di Anna ne è una prova tangibile: un piccolo grande passo che arricchisce non solo il suo percorso, ma l'intera comunità educativa.

<figure class="image"> </figure>