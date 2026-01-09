 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 09 gennaio 2026

Da Cuneo a Siviglia con "Pensami Indipendente": l'esperienza Erasmus di Anna

La studentessa di Apro Formazione ha svolto 150 ore di PCTO in un asilo nido spagnolo grazie al progetto per giovani con disabilità. Un percorso di crescita personale e professionale verso l'autonomia e il mondo del lavoro

Apro Formazione è impegnata nel garantire pari opportunità educative, professionali e di crescita personale a tutti i giovani e non, valorizzando talenti e aspirazioni individuali. Tra le esperienze più significative si distingue il percorso di Anna, studentessa che ha vissuto un'esperienza Erasmus+ a Siviglia grazie al progetto "Pensami Indipendente", promosso da Apro Formazione e rivolto agli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con disabilità.

Il progetto nasce per favorire la transizione verso l'età adulta e il mondo del lavoro attraverso attività mirate allo sviluppo dell'autonomia, all'acquisizione di competenze professionali e alla scoperta delle proprie capacità. Per Anna, questo percorso ha rappresentato molto più di un'opportunità formativa: è stato un vero viaggio di crescita, personale e professionale.

Durante il suo soggiorno in Spagna, Anna ha svolto un Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) di 150 ore presso un asilo nido di Siviglia. Qui ha potuto lavorare a stretto contatto con bambini e bambine di età prescolare, collaborando con il personale educativo nelle varie attività della giornata.

Le sue mansioni hanno riguardato il supporto nella preparazione e somministrazione dei pasti, l'affiancamento nelle attività di classe, l'aiuto nelle routine quotidiane e l'inserimento nei momenti di gioco e socializzazione. Un contesto autentico, dinamico e ricco di stimoli, che ha permesso ad Anna di mettersi alla prova in un ambiente professionale.

L'intero percorso è stato monitorato e accompagnato con attenzione: le docenti di Apro Formazione e il team educativo spagnolo hanno svolto un costante lavoro di coordinamento, affiancando Anna soprattutto nelle fasi di avvio e conclusione dello stage, e garantendo un tutoraggio personalizzato volto a sostenere la sua autonomia e il suo benessere. Questo modello di supporto ha permesso alla studentessa di affrontare la quotidianità lavorativa in modo sereno e progressivamente più indipendente.

L'esperienza a Siviglia ha rappresentato, per Anna, una tappa fondamentale verso la costruzione della propria identità adulta: ha migliorato la capacità di orientarsi in un contesto nuovo, ha potenziato le competenze relazionali e operative e ha rafforzato la fiducia in sé stessa. Per la famiglia, per i docenti e per tutto il team coinvolto, questo percorso è stato la conferma di quanto, con il giusto accompagnamento, ogni giovane possa esprimere il proprio potenziale e aprirsi a nuove possibilità.

Per Apro Formazione, il progetto "Pensami Indipendente" e l'esperienza di Anna sono la testimonianza concreta della missione educativa dell'Istituto: costruire una formazione realmente inclusiva, capace di generare opportunità, aprire strade e sostenere ciascuno nei propri obiettivi. Offrire ai giovani con disabilità la possibilità di vivere esperienze Erasmus+ significa riconoscere il loro diritto a esplorare il mondo, fare pratica in contesti reali e sentirsi protagonisti del proprio futuro.

Apro continuerà a investire in iniziative che integrino formazione, mobilità internazionale e accompagnamento personalizzato, convinto che la qualità di una scuola si misuri anche – e soprattutto – dalla capacità di includere, sostenere e valorizzare ogni studente.

L'esperienza di Anna ne è una prova tangibile: un piccolo grande passo che arricchisce non solo il suo percorso, ma l'intera comunità educativa.

