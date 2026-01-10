Beinette, primo Open Day per il nuovo Polo per l’Infanzia

Nella mattinata di sabato 10 gennaio 2026, nei locali della Sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia di Beinette, si è svolto il primo Open Day dedicato ai servizi per la prima infanzia che prenderanno il via nel mese di settembre all’interno del nuovo Polo per l’Infanzia, attualmente in fase di ultimazione.

A illustrare l’offerta educativa e i servizi proposti sono intervenuti il sindaco Lorenzo Busciglio, l’assessore ai Servizi scolastici Emmanuela Boggero e la titolare del Nido dei Bimbi, attuale affidataria del servizio, dott.ssa Cinzia Marchisio. Durante l’incontro è stato presentato il nuovo Polo attraverso planimetrie e rendering realistici, accompagnati da una spiegazione dettagliata degli aspetti organizzativi, dagli orari alle tariffe, fino ai servizi dedicati alle famiglie.

Il sindaco ha posto l’accento sulla qualità complessiva della nuova struttura, soffermandosi sugli spazi, sul comfort, sull’attenzione alla bellezza architettonica e sulla presenza di aree verdi pensate anche per la didattica outdoor. È stata inoltre annunciata la volontà di garantire la massima flessibilità possibile nelle fasce orarie e una collaborazione costante con le famiglie, anche nella ricerca di agevolazioni economiche che possano alleggerire, e in alcuni casi quasi azzerare, i costi di iscrizione.

Nel suo intervento, la dott.ssa Cinzia Marchisio ha richiamato l’impostazione pedagogica che guiderà il lavoro delle educatrici, ispirata alla pedagogia di Loris Malaguzzi e al Reggio Emilia Approach, filosofia che ha orientato anche la progettazione degli spazi del nuovo Polo. “È sorprendente osservare come i bambini, anche piccoli, lasciati esplorare in un ambiente educativo adeguato imparino in autonomia: questo è il nostro approccio, che si modella perfettamente negli spazi del nuovo Polo”, ha spiegato.

È stato infine annunciato che, a partire da martedì 13 gennaio 2026, sarà attiva sul sito istituzionale del Comune di Beinette una pagina dedicata ai nuovi servizi per la prima infanzia. Le famiglie interessate potranno consultarla per effettuare la preiscrizione, che dovrà essere successivamente confermata in primavera, e per ottenere ulteriori informazioni.