"Orto e Sensazioni": a Neive un progetto per promuovere sani stili di vita tra i banchi di scuola

Partirà nel mese di marzo il progetto “Orto e Sensazioni”, promosso da Le2impronte APS in collaborazione con la Scuola Elementare Beppe Fenoglio di Neive, grazie al sostegno nell’ambito delle “Linee guida per promuovere l’adozione di sani stili di vita” di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il percorso coinvolgerà tutte le classi, dalla I alla V, per l’intero anno scolastico 2026, con l’obiettivo di promuovere sani stili di vita, prevenzione e benessere emotivo.

Il progetto si articola in due filoni integrati: un percorso di ortoterapia presso l’orto scolastico, dedicato a stagionalità, cura, rispetto dell’ambiente ed economia circolare; e laboratori sensoriali in aula o all’aperto, focalizzati su educazione alimentare, movimento, consapevolezza emotiva e prevenzione delle dipendenze.

Tra gli obiettivi: promuovere semplici abitudini quotidiane legate alla salute, rafforzare il contatto con la natura, sostenere il benessere relazionale e consolidare pratiche educative sostenibili che restino patrimonio della scuola nel tempo.

Al termine del percorso sarà consegnato agli alunni un libretto riepilogativo delle attività svolte, che verrà realizzato con il patrocinio dell’Asl CN2.

Le2impronte APS è un’associazione di promozione sociale che realizza progetti educativi, percorsi di pet therapy e iniziative di prevenzione dedicati al benessere emotivo e relazionale di bambini e famiglie.