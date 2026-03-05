Scambio Erasmus a Savigliano: Romania incontra Piemonte

Dodici studentesse e studenti della scuola media di Vaslui (Romania), insieme alle insegnanti Cristina, Alina e Aurelia, hanno trascorso la settimana da lunedì 23 a sabato 28 febbraio a Savigliano e Marene, ospiti dell’I.C. “Papa Giovanni XXIII”, nell’ambito di uno scambio Erasmus.

Il gruppo ha partecipato a numerose attività in aula (arte, robotica, lingue straniere, teatro, giochi con gli alunni della scuola primaria, musica e molto altro) e ha visitato alcuni luoghi di interesse di Savigliano, Marene e Torino, tra cui il Museo Egizio, il Museo delle Scienze e il Museo del Cinema.

Gli alunni italiani hanno a loro volta conosciuto aspetti interessanti della cultura dei visitatori (i canti, gli abiti tradizionali con cui sono arrivati a scuola, i braccialetti martisor simbolo della primavera che hanno dato loro in dono).

Si ringraziano le famiglie saviglianesi e marenesi che hanno ospitato gli studenti per la cena, il Comune di Savigliano e la biblioteca di Marene, gli studenti e gli altri cittadini parlanti la lingua rumena che si sono offerti come guide e interpreti, i docenti e tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa.

A breve un gruppo di alunni, docenti e personale di segreteria della scuola saviglianese ricambierà la visita trascorrendo a sua volta una settimana nella cittadina rumena per conoscerne il sistema scolastico e il territorio.







