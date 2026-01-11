Addio a Franco Della Bella, ex dipendente Michelin, alpino e volontario a Costigliole Saluzzo

È mancato nella Casa di Riposo di Venasca Franco Della Bella, 82 anni, figura conosciuta e stimata a Costigliole Saluzzo e nel suo paese d’origine, Venasca.

Ex dipendente Michelin in pensione, viveva da tempo a Costigliole Saluzzo insieme alla famiglia.

Della Bella faceva parte del Gruppo Alpini del paese e si è sempre distinto per il suo impegno come volontario a supporto del Comune, mettendo a disposizione tempo e competenze.

Tra le sue grandi passioni c’era la fotografia: alcuni suoi scatti sono stati utilizzati negli anni per articoli e comunicati stampa dell’amministrazione comunale, contribuendo a valorizzare il paese.



Il sindaco Fabrizio Nasi: "A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale desidero esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa di Franco Della Bella. È stato una persona generosa e sempre disponibile, che ha saputo mettere il proprio tempo e le proprie passioni al servizio di Costigliole.

Come volontario e come appassionato di fotografia ha contribuito in modo concreto a valorizzare il nostro paese, lasciando un ricordo fatto di impegno, discrezione e amore per il territorio".

Lascia la moglie Mirella Barbero, il figlio Cristiano, le sorelle Bruna e Antonella, il cognato, i nipoti, i pronipoti, oltre a zie, cugini e numerosi parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, domenica 11 gennaio, alle 20,30 nella Confraternita di Costigliole Saluzzo.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 12 gennaio, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Costigliole Saluzzo.

La salma sarà tumulata nel cimitero del paese.

I familiari desiderano esprimere un sentito ringraziamento alla direttrice e a tutto il personale della Casa di Riposo di Venasca per le cure e l’attenzione prestate.