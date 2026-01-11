La fiamma olimpica a Bra, tra i tedofori anche il villanovese Matteo Ramondetti: "Un'emozione indescrivibile"

È iniziato lo scorso 26 novembre a Olimpia, in Grecia, con l'icona del Cuneese e dello sci di fondo italiano Stefania Belmondo, il viaggio della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Dopo essere stata accolta da un caloroso pubblico nella serata di ieri a Cuneo, dove tra i tedofori c'erano noti sportivi della Granda, tra i quali la sciatrice Marta Bassino, il ciclista paralimpico Diego Colombari, il pilota Nicola Dutto, la marciatrice Elisa Rigaudo, la torcia quest'oggi ha raggiunto Bra e farà poi tappa anche a La Morra e Alba, prima di raggiungere Torino.

[L'amministrazione di Beinette a Cuneo con Nicola Dutto]

Tra i diciotto tedofori a darsi il cambio lungo il percorso partito dalla Città della Zizzola, anche il villanovese Matteo Ramondetti, originario di Frabosa Soprana, appassionato di montagna e sport.

Ad accompagnarlo con orgoglio la sua famiglia, con lo speciale cartellone realizzato dai figli che, in modo affettuoso, lo hanno ribattezzato "Teodoforo".



La partenza è stata verso le 8.30 all’incrocio tra via Cuneo e via Fratelli Rosselli; poi via Cuneo, via Fratelli Carando, via Principi di Piemonte, via Marconi, via Vittorio Emanuele fino all’ex ospedale per poi risalire corso San Secondo e imboccare via Craveri, scendere lungo via Barbacana e corso Garibaldi e concludere il proprio cammino in piazza Spreitenbach, intorno alle 9.15. Da qui la carovana partirà subito alla volta di Alba, tappa di giornata successiva.

"È stato davvero emozionante poter portare la fiaccola olimpica - spiega Matteo Ramondetti - che rappresenta i valori dello sport e condividere questo momento con la mia famiglia è stato un momento davvero unico".

Il passaggio della fiamma è stato accompagnato dall’Associazione Alpini di Bra che ha offerto bevande calde (tè, caffè o cioccolata) a tutti presenti in piazza XX Settembre, mentre la fiaccola ha proseguito attraverso le Langhe in direzione Torino.