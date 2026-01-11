Domenica di teatro in piemontese, Trifolau e tradizioni in tutta la provincia

Sarà il week end degli spettacoli teatrali, spesso commedie in piemontese, che verranno rappresentate in numerosi teatri del cuneese, con appuntamenti pomeridiani e serali.

Il “Raduno dei Trifolau e dei Tabui “ a Canale, concerti, giornate sulla neve, mostre d’arte e fotografiche completano le possibilità di passare un fine settimana in relax, ricordando che molti presepi sono ancora visitabili e i loro orari si possono consultare su www.presepiingranda.it/

Rimane il consiglio di prestare attenzione alle previsioni del tempo e buon week end!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 11 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

BALLO A CORTE

Domenica 11 gennaio, alle ore 15 e alle 17, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, i maestri Alessia Branchi e Samuele Graziani, in abiti storici, condurranno i partecipanti a passi di danza negli spazi della mostra, trasformata all’occasione in corte rinascimentale. L'attività è organizzata all'interno della mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Evento gratuito a prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

FIABE ITALIANE

Domenica 11 gennaio, alle ore 17.30 a Cuneo, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, andrà in scena "Fiabe Italiane", uno spettacolo teatrale della compagnia ArteVOX di Milano, dedicato ai diritti dell’infanzia e tratto dalle fiabe di Italo Calvino. Un’attrice trasformerà il palco in mille personaggi per raccontare storie della tradizione italiana, accompagnando il pubblico in un viaggio magico e formativo. Info: https://www.melarancio.com/

***

AISONE

CIASPOLATA POMERIDIANA

Domenica 11 gennaio, ritrovo alle ore 14 presso il cimitero di Aisone per una ciaspolata pomeridiana adatta a tutti, con visita alla mieleria. Evento a pagamento, comprensivo dell'accompagnamento di guida escursionistica e visita aziendale con degustazione. Ciaspole escluse, possibilità di noleggio su prenotazione. Info: www.visitstura.it/

***

ALBA - BRA - LAMORRA

FIAMMA OLIMPICA

Domenica 11 gennaio, tra le 8.25 e le 10.20, l'itinerario della Fiamma Olimpica toccherà Bra, La Morra e Alba per poi proseguire verso Sestriere, per illuminare le piste che hanno ospitato le gare Olimpiche 2006. Il Viaggio della Fiamma passerà per le colline delle Langhe e Roero, patrimonio mondiale dell’umanità, e raggiungerà Asti e Moncalieri, Stupinigi e Torino. Info sui passaggi: https://www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/viaggio-della-fiamma-olimpica/tappe/piemonte

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 11 gennaio, tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città di Alba. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita presso ufficio Turistico in piazza Risorgimento 2. Sono disponibili turni di visita sia al mattino, sia al pomeriggio. Info: ambientecultura.it

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Domenica 11 gennaio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna consultare il sito https://www.amicidibene.it/ per gli orari nel periodo natalizio.

***

BOVES - FONTANELLE

MESSA DEI POPOLI

Domenica 11 gennaio, alle ore 16.30, nel santuario Regina Pacis verrà celebrata la Santa Messa dei Popoli, presieduta dal vescovo di Cuneo Monsignor Piero Delbosco

***

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Domenica 11 gennaio ultimi giorni di apertura a Palazzo Mathis, della mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

***

BUSCA - CERETTO

COMMEMORAZIONE ECCIDIO

Domenica 11 gennaio alle ore 9.15 si terrà la commemorazione dell’eccidio del 5 gennaio 1944 dove vennero uccisi 27 civili colpiti nelle loro case o nei campi durante un rastrellamento nazifascista nella piccola frazione. Sarà presente una delegazione del Comune di Oriolo.

***

CANALE

RADUNO DEI TRIFOLAU

Domenica 11 gennaio, con ritrovo dalle ore 10 in piazza Italia, colazione dei Trifulau, sfilata nel centro storico di Canale, benedizione di Sant'Antonio Abate, eletto a protettore dei Trifolau e consegna della gualdrappa al cane da tartufi patriarca della manifestazione. La manifestazione dedicata ai cani da tartufo e ai Trifolau avrà come cornice l'Enoteca Regionale del Roero e si concluderà con un pranzo conviviale presso il salone polifunzionale di Piobesi d’Alba.

***

CARAGLIO

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Domenica 11 gennaio, alle ore 16.30, presso il Teatro Civico di Caraglio, andrà in scena lo spettacolo "Le avventure di Pinocchio". Con Amandine Delclos, musiche originali di Sandro Balmas, testo e regia di Livio Viano. L'appuntamento fa parte della Stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro. Info: https://www.santibriganti.it

***

CHERASCO

N’EUV ‘D DOI ROSS

Domenica 11 gennaio, alle ore 17, nel teatro “G. Salomone” andrà in scena la commedia in due atti “N’euv ‘d doi ross” della compagnia Il nostro teatro di Sinio aps di Oscar Barile. Info: https://www.teatrodelledieci.it/sito/teatro-salomone-di-cherasco/programmazione/

CHERASCO

"SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Domenica 11 gennaio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.

***

FRABOSA SOTTANA

EUGENIUM

Domenica 11 gennaio nel pomeriggio, al Pratonevoso Village sarà possibile partecipare a giochi e animazioni per bambini e in particolare cimentarsi nel quiz interattivo a premi “Eugenium”.

***

LIMONE PIEMONTE

POSTER STORICI

Nel week end, presso la sala espositiva del Grand Palais Excelsior, sarà possibile visitare la mostra "Limone Piemonte tra passato e presente", un viaggio attraverso manifesti storici, immagini, disegni e ricordi. Ingresso libero.

LIMONE PIEMONTE

MOSTRA

Domenica 11 gennaio, nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, sarà visitabile la mostra “Pittori dall’800 ai giorni nostri”. L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo, avrà orario dalle 10-12/15-18. Ingresso libero. Info: www.limoneturismo.it

***

MONDOVÌ

CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà visitabile presso il Museo della ceramica la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

***

MONTEROSSO GRANA - SANTA LUCIA

MESSA RICORDO DI DE ANDRÈ

Domenica 11 gennaio, alle ore 9, presso Santa Lucia di Coumboscuro, S. Messa a ricordo di Fabrizio De Andrè, nel giorno esatto della scomparsa. Si ripeterà così la semplice funzione, che si traduce in un sentito e motivato momento di riconoscenza, per ricordare la presenza di De André a Coumboscuro, che generò l’amicizia e la stima tra il grande cantatore ed il “Magistre”.

***

SALUZZO

DOLCEMIELE

Domenica 11 gennaio, alle ore 17, presso il Cinema Teatro Magda Olivero, nell'ambito della rassegna "Un sipario tra cielo e terra", la compagnia Dispari Teatro andrà in scena con lo spettacolo "Dolcemiele". Info: https://cinemateatromagdaolivero.it/

***

VILLANOVA MONDOVÌ

PRESEPI IN GROTTA

Domenica 11 gennaio, la Grotta dei Dossi, la grotta più colorata d'Italia, presenta la XXVesima edizione della Mostra concorso “Presepi in Grotta”, che anche quest'anno offre ai propri ospiti visite guidate nelle ore 15, 16 e 17 su prenotazione. Info: 339 79 66 644 - www.grottadeidossi.it