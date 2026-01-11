CALCIO ECCELLENZA / L’Alessandria passa di misura al Paschiero, il Cuneo perde 1-0

È finita 0-1 la partita tra AC Cuneo 1905 e US Alessandria 1912, valida per la 16a giornata del campionato di Eccellenza.

A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” la 17a rete stagionale di Diop (66’).

Il Cuneo arrivava da due pareggi consecutivi contro Cheraschese (2-2) e Ovadese (0-0). L’Alessandria, invece, era stata sconfitta nell’ultima giornata del girone d’andata dalla Cheraschese (1-0 a favore dei bianconeri).

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 14:32 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in maglia bianca con pantaloncini rossi mentre gli ospiti con la tradizionale divisa grigia.

Davanti ai 1500 del “Paschiero” i padroni di casa partono forti: al secondo minuto Derrick Gyimah ci prova con un tocco sotto ma Colla risponde puntuale. Il match è fin da subito fisico con le due squadre che provano a creare ma le rispettive difese non concedono niente. L’incontro è molto spezzettato dai continui falli a metà campo. Al 32’ Gyimah recupera un buon pallone sulla trequarti, la passa a Nacci che gliela restituisce ma il gioco viene fermato per fuorigioco. Al 36’ c’è il primo tiro alessandrino con Piana: pallone molto alto. Pochi secondi dopo, sugli sviluppi di un corner cuneese, gli ospiti ripartono in contropiede ma un grande intervento di Tall evita che Morganti si lanci solo contro il portiere (38’). Il direttore di gara assegna due minuti di recupero in cui non succede nulla se non un brutto fallo non sanzionato di Piana su Tall; l’arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Al rientro dall’intervallo il Cuneo ci prova con la punizione dai 30 metri di Federico Nacci: mancino alto. Secondo tempo che continua sulla falsariga del primo. Al 66’ l’episodio che sblocca la partita: su un calcio d’angolo battuto basso una serie di rimpalli in area favoriscono Diop che, al primo pallone toccato, segna il facile gol dello 0-1 (per lui 17° centro stagionale). Mister Danilo Bianco sollecita la reazione dei suoi con l’ingresso in campo di Caristo e Benso. Al 70’ Tall ci prova di testa sul calcio d’angolo battuto da Gyimah. L’Alessandria ora lascia il pallino del gioco in mano ai biancorossi che creano diverse azioni pericolose senza però arrivare mai alla conclusione. Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero. Al 91’ Tall ha una grande occasione in area ma Colla neutralizza prontamente. Nei minuti successivi non si gioca praticamente più con i grigi sempre a terra. Terminato il recupero l’arbitro fischia la fine: è 0-1 per l’Alessandria.

In classifica l’Alessandria consolida il primato (38 punti), mentre il Cuneo rimane a quota 29

Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 18 gennaio sul campo della Luese Cristo, fischio d’inizio alle 14:30.

TABELLINO:

CUNEO – ALESSANDRIA 0-1

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Bernardi (70’ Benso), Scotto, Tall, Rizzo (92’ Bianco), Orlando (83’ Ghibaudo), Magnaldi (79’ Galfrè), Angeli, Nacci (66’ Caristo), Gyimah, Regolanti. A disposizione: Aime, Giraudo, Silvestro, Rastrelli. Allenatore: Danilo Bianco

Alessandria (3-5-1-1): Colla, Cociobanu (66’ Vanegas), Morganti, Tos, Picone, Nicco, Diop (93’ Grandoni), Piana (83’ Ventre), Pellegrini, Cirio, Nani. A disposizione: Menino, Straneo, Boveri, Cargiolli, Costanzo, Ventre, Camara. Allenatore: Alberto Merlo

Gol: Diop 66’ (A)

Ammoniti: Vanegas (A), Tall (C)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 4 – Alessandria 4

Arbitro: Bonaventura Corti di Prato, coadiuvato dagli assistenti Andrea Novara di Torino e Giuseppe Chieppa di Biella