VOLLEY SERIE A3 / Tre punti di rimonta per Savigliano: San Donà ko 3-1

Il Monge-Gerbaudo Savigliano non fallisce l’appuntamento con la vittoria nella delicatissima sfida contro la Personal Time San Donà di Piave, vince 3-1 al PalaSanGiorgio e, per la prima volta in stagione, non è più fanalino di coda solitario nel Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, agganciando Trebaseleghe a quota 7.

La cronaca del match

E pensare che la gara casalinga si era messa subito in salita per i ragazzi di Berra, per la prima volta in stagione coadiuvato in panchina da Mattera e Cavallero nello staff tecnico. Gi, perché, dopo una lunga fase di equilibrio, a prendersi il primo set ai vantaggi erano stati gli uomini di Rigamonti, più lucidi nei momenti decisivi.

Dal secondo set, però, è tutta un’altra storia, perché il Monge-Gerbaudo entra con un altro piglio, trova continuità in attacco soprattutto con Schiro e, elemento decisivo a conti fatti, commette meno errori gratuiti. Ne nascono due set vinti con merito dai piemontesi, che nel terzo ritrovano anche un Rossato più sicuro sui palloni importanti. Il quarto è un lungo tira e molla, con le due squadre che sembrano avere la “sindrome da braccetto” quando la fuga sembra vicina. Lo strappo decisivo è dei piemontesi, che recuperano dal -3 (16-19) e s’impongono 25-21, con il punto finale messo a referto proprio da Rossato.

È una vittoria “piena” che pesa, perché i biancoblù agganciano Trebaseleghe a fondo classifica e ora possono pensare con un pizzico in più di serenità alla sfida per certi versi proibitiva contro Acqui Terme dell’ex Serafini.

I sestetti iniziali

Coach Andrea Berra ripropone lo stesso sestetto titolare delle ultime uscite, con Pistolesi in palleggio, Rossato opposto, Schiro e Sacripanti in posto 4, Bonola e Rainero al centro. Liberi alternati Galaverna e Rabbia.

Coach Federico Rigamonti risponde con l’esperienza di Bellucci in cabina di regia, Cavasin opposto, Garra e Fedrici schiacciatori, Marzorati e Lazzarini centrali. Libero Paludet.

Primo set

Il primo parziale è un lungo tira e molla: San Donà parte meglio (2-4), ma il Monge-Gerbaudo si rimette subito in carreggiata e prova anche a condurre. L’affondo decisivo degli ospiti sembra arrivare quando il check conferma l’attacco out di Rossato e Marzorati mette a terra l’ace che costringe Berra a fermare il gioco (17-20). Savigliano ricuce fino al -1 con il muro di Bonola (19-20), ma due errori consecutivi dei padroni di casa riportano i veneti sul +3 (19-22). Il turno al servizio di Pistolesi riporta i piemontesi a -1, e questa volta è Rigamonti a fermare il gioco (21-22). Sempre il coach veneto si gioca il secondo time-out dopo il cambio palla, con Schiro pronto a servire (22-23). Non basta, perché l’ex Belluno mette giù il suo secondo ace, prima di mettere fuori il secondo servizio (23-24). Sacripanti ristabilisce la parità e si va ai vantaggi. Lì, la maggiore lucidità ospite fa la differenza: Cavasin attacca, il muro tocca ma Galaverna non riesce a fare il miracolo, per il 25-27 finale.

Secondo set

Il Monge-Gerbaudo dimostra di non subire il contraccolpo e parte forte nel secondo parziale: Schiro gioca con il muro per il massimo vantaggio sul 5-2. La pipe out di Fedrici aggiorna questo dato: +4 sul 7-3 e time-out ospite. Al rientro il servizio di Schiro fa ancora male alla ricezione ospite e favorisce altri due punti, prima che la battuta termini out: 9-4. Sul 13-7, Rigamonti cambia la diagonale: dentro Grespan e Barbon per Bellucci e Cavasin. Dentro anche Salvador per Fedrici quando il set sembra già definito (17-11). Sacripanti trova il punto del 18-11 e Rigamonti ferma il gioco. Al rientro, però, Barbon viene murato da Bonola: 19-11 e strada spianata per i biancoblù di casa. Sempre Barbon mette out il servizio che chiude la contesa: 25-18 e 1-1.

Terzo set

La Personal Time riparte con il sestetto titolare e restituisce subito il “favore” a Savigliano, grazie soprattutto a un muro efficace (2-6). I padroni di casa, però, si rifanno sotto un passo alla volta e con un bel muro di Rainero in solitaria ritornano a -1 (8-9). Il pari arriva sul 13-13, con Rigamonti che richiama i suoi in panchina. I piemontesi, però, hanno ritrovato fiducia e con due punti “sudati” di Pistolesi e Sacripanti, seguiti dal muro di Rainero, provano la fuga (17-14). Rossato è “on fire” dopo un inizio difficile e lancia la volata con due punti consecutivi (20-15). Quindi, Schiro fa altrettanto: 22-16 e time-out San Donà. Il muro di Bonola su Fedrici al rientro in campo, però, sembra chiudere ogni discorso (23-16). Bonola regala sei set-point ai suoi, ma ne basta uno, perché il muro ospite fa invasione: 25-18 e primo punto del 2026 per Savigliano.

Quarto set

Rigamonti riparte con Filippelli per Lazzarini al centro, ma l’inizio è ancora di marca saviglianese (3-0). Bonola mura Cavasin e il divario si amplia (5-1). La reazione ospite, però, non si fa attendere e produce l’aggancio a quota 8. Si prosegue punto a punto, fino al muro di Marzorati su Schiro, che vale il +2 per gli ospiti (12-14). Savigliano ritorna sotto, ma poi commettere due errori consecutivi con Rossato e Rainero, costringendo Berra a fermare il gioco sul 16-18. Al rientro, però, Garra mura Rossato per il massimo vantaggio nel set degli ospiti sul 16-19, ma il turno al servizio di Rossato ristabilisce la parità, seguito dal monster block di Pistolesi su Cavasin (20-19). Rigamonti toglie proprio l’opposto per Salvador, ma il muro di casa non abbocca e mura anche Garra, prima dell’ace di Rossato (22-19). Schiro mette a terra un punto cruciale: 24-21 e tre match-point per i piemontesi. Berra si gioca Carlevaris al servizio, la “rice” ospite va in affanno ed è Rossato a chiudere la contesa: 25-21 e festa al PalaSanGiorgio.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro, con l’omaggio della maglia offerta da Volley Sport Torino è premiato Matteo Pistolesi, autore di 8 punti e, soprattutto, di una prestazione di grande carattere. “Solo noi giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza sappiamo cosa abbiamo vissuto in questi mesi. Ora quello che conta è che non siamo più ultimi da soli. È un primo passo, sappiamo che non può bastare, ma questa è la nostra realtà attuale e su questa dobbiamo lavorare per migliorare di settimana in settimana” – le parole del palleggiatore saviglianese.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Personal Time San Donà di Piave 3-1

Parziali: 25-27, 25-18, 25-18, 25-21

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 8, Rossato 20, Schiro 21, Sacripanti 10, Rainero 5, Bonola 11, Rabbia (L); Galaverna (L2), Bacco 1, Carlevaris; N.E. Ballan, Quaranta, Guiotto, Girotto. All. Berra.

Personal Time San Donà di Piave: Bellucci 3, Cavasin 11, Garra 17, Fedrici 14, Marzorati 7, Lazzarini 1, Paludet (L); Salvador 2, Grespan, Barbon, Zilio 1, Filippelli 1, Zanatta (L2). All. Rigamonti.

Durata set: 32’, 27’, 25’, 27’.