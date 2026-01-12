 / Attualità

Attualità | 12 gennaio 2026, 16:35

Il Comune di Cuneo cerca un funzionario tecnico presso il settore Patrimonio

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12 del 9 febbraio

S’informa che è stato pubblicato il bando di “Avviso pubblico di selezione per la copertura mediante mobilità esterna di n. 1 posto di «Funzionario tecnico» [Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione] presso il settore Patrimonio del Comune di Cuneo”.

Il bando è disponibile sul Portale unico del reclutamento al seguente link: Avviso pubblico di selezione per la copertura mediante mobilità esterna di n. 1 posto di «Funzionario tecnico» (inpa.gov.it)

nonché sul sito istituzionale al seguente link: Comune di Cuneo – Portale Istituzionale – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso/Mobilità Esterna

Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del 9 febbraio.


 

cs

