Il Comune di Cuneo cerca un funzionario tecnico presso il settore Patrimonio

S’informa che è stato pubblicato il bando di “Avviso pubblico di selezione per la copertura mediante mobilità esterna di n. 1 posto di «Funzionario tecnico» [Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione] presso il settore Patrimonio del Comune di Cuneo”.
Il bando è disponibile sul Portale unico del reclutamento al seguente link: Avviso pubblico di selezione per la copertura mediante mobilità esterna di n. 1 posto di «Funzionario tecnico» (inpa.gov.it)
nonché sul sito istituzionale al seguente link: Comune di Cuneo – Portale Istituzionale – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso/Mobilità Esterna
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del 9 febbraio.