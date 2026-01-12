 / Attualità

Attualità | 12 gennaio 2026, 21:49

La sfida del Forum Giovani di Alba per il 2026: "Costruire fiducia per avvicinare i ragazzi alle istituzioni"

Bilancio 2025 e prospettive future: commissioni operative, prevenzione e ascolto al centro del lavoro spiegato dal presidente Filippo Currado

L'insediamento del Forum Giovani nel 2025

Il Forum Giovani di Alba chiude il 2025 come un anno di costruzione paziente, fatto di ascolto, relazioni e primi strumenti concreti. Un percorso iniziato dalla composizione del gruppo e proseguito con l’avvio di un metodo di lavoro che punta a rendere il Forum uno spazio riconoscibile di partecipazione, capace di intercettare i bisogni dei giovani e di dialogare in modo stabile con le istituzioni cittadine.

“L’anno scorso siamo partiti proprio dal costruire il Forum – spiega il presidente Filippo Currado –. Doveva comporsi, conoscersi, darsi un metodo. Avevamo degli obiettivi chiari: alcuni sono stati raggiunti, altri sono ancora in via di sviluppo”. Tra i risultati più significativi del 2025 c’è l’attivazione delle commissioni tematiche, che oggi rappresentano l’ossatura del lavoro del Forum. I gruppi si articolano su cinque ambiti: istruzione, scuola e lavoro; cittadinanza attiva, partecipazione, ambiente e cultura; sport e integrazione; salute e benessere. “Sono tutte operative e stanno lavorando a proposte che poi verranno sviluppate e portate avanti insieme al Forum”, sottolinea Currado.

Uno dei progetti centrali del percorso riguarda la sicurezza stradale. Il 12 febbraio è in programma “Sicurezza in strada”, un incontro rivolto a tutte le scuole superiori albesi, realizzato con la Polizia stradale e la Polizia locale. “È un lavoro iniziato già lo scorso anno – racconta Currado – e che quest’anno portiamo a compimento. È un tema molto sentito e su cui vogliamo continuare a investire”.

Accanto ai progetti già avviati, il Forum è coinvolto anche nel bando ottenuto dal Comune, che aprirà nuove possibilità operative nel corso del 2026. “Lavoreremo molto anche su quel fronte – spiega il presidente – e a breve convocheremo una nuova riunione generale per accogliere i nuovi rappresentanti di istituto”. Un passaggio importante per rafforzare il legame con le scuole e ampliare ulteriormente la partecipazione.

Il coinvolgimento diretto dei giovani resta infatti uno degli obiettivi centrali dell’attività del Forum. “Stiamo cercando di andare a cercarli, di far vedere che ci siamo anche all’interno delle scuole – sottolinea Currado –. La commissione istruzione e quella ambiente stanno lavorando in questa direzione, e stiamo valutando anche strumenti come questionari per raccogliere direttamente esigenze e bisogni”. Un lavoro portato avanti in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e con gli assessorati. “Il nostro ruolo è stare nel mezzo, con un piede tra i giovani e uno nelle istituzioni”.

Tra i temi su cui il Forum ha già iniziato a lavorare e che troveranno ulteriore sviluppo nel 2026 c’è anche quello del bullismo. Nel corso del 2025, il Forum Giovani è stato invitato a partecipare a un incontro nelle scuole albesi promosso dall’artista Frio (Yuri Vidal), fondatore dell’associazione O.P.E.P., insieme al content creator Lorydido, in un percorso che ha unito musica, testimonianza diretta e prevenzione. “È stato un momento molto forte – racconta Currado – perché due giovani hanno parlato ai giovani senza filtri, affrontando temi come bullismo, haters e solitudine. Iniziative così aiutano davvero ad avvicinare i ragazzi e a farli sentire meno soli”. Un’esperienza che il Forum intende valorizzare e sviluppare anche in futuro, eventualmente con il coinvolgimento delle forze dell’ordine.

Al centro della visione del presidente resta il rapporto tra giovani e istituzioni. “Uno dei nostri compiti principali è riavvicinare i ragazzi alle istituzioni e far capire che esistono e sono affidabili – afferma –. Nel tempo questa fiducia si è un po’ persa, anche a causa di cattivi esempi. Il Forum, essendo un organo comunale, è la forma più semplice e accessibile di istituzione, ma proprio per questo è importante”. Un lavoro che punta a contrastare disinteresse e distanza. “C’è una carenza di fiducia e, a volte, anche di attenzione verso ciò che riguarda i diritti dei giovani. Noi vogliamo provare a colmare questo vuoto”.

Guardando al 2026, l’obiettivo è consolidare quanto costruito e rendere il Forum sempre più operativo e riconoscibile. “I ragazzi dedicano tempo ed energie al Forum – conclude Currado –. Anche solo un giorno, nella vita frenetica di oggi, è tanto. Farlo gratuitamente, per qualcosa che riguarda la comunità, è un valore aggiunto. Il punto cardine resta questo: avvicinare i giovani alle istituzioni e farli sentire protagonisti”

Daniele Vaira

