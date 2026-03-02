L'Associazione Alec porta la cultura del vinile nelle scuole: musica, arte e storia si incontrano attraverso le copertine dei dischi

Proseguono gli incontri che l’Associazione Alec sta realizzando con le scuole del territorio, un progetto che mette in dialogo musica, arte e storia a partire dal patrimonio conservato in sede.

Dopo il primo incontro-laboratorio con due classi terze di una scuola primaria di Bra, che ha coinvolto complessivamente 25 alunni, l’Associazione continua il percorso con la proposta di attività che partendo dalla storia dei vinile e delle copertine raccontano l’evoluzione della musica fino ai linguaggi contemporanei. La copertina del disco diventa così uno strumento di lettura culturale, capace di collegare musica, grafica e contesto storico.

Gli incontri si basano sulla collezione dell’Associazione, che comprende oltre 14.200 vinili e 10.500 CD, lascito di Gianfranco Alessandria, oltre a manifesti, locandine cinematografiche e pubblicazioni specialistiche. Il percorso prende avvio dalla storia del vinile e del giradischi, per arrivare al compact disc e ai formati più recenti, affiancando spiegazioni, ascolti guidati e materiali visivi.

“L’idea è far capire ai ragazzi che la musica non è solo intrattenimento, ma anche storia, tecnica e linguaggio visivo”, spiegano Giancarmine Apicella e Silvio Accigliaro, volontari dell’Associazione che seguono gli incontri con le scuole. “Tecnologia e musica vengono così messe in relazione con il loro impatto sociale; se fino alla seconda metà dell’Ottocento la musica dal vivo era prevalentemente un privilegio delle classi più abbienti, lo sviluppo dei mezzi di riproduzione ha reso la musica accessibile a tutti, trasformandola in uno dei più potenti strumenti artistici e culturali della modernità”.

Il 18 febbraio la sede dell’Associazione ha ospitato gli studenti delle scuole medie della International School di Alba, accompagnati dal docente di musica Christian Alasia e dalla professoressa di arte Giuseppina Martinotti. I ragazzi realizzeranno copertine ispirate all’esperienza, che saranno esposte negli spazi associativi.

Successivamente, altri 3 incontri si sono svolti presso il Liceo Artistico Pinot Gallizio e la sede Alec, coinvolgendo studenti di due quarte e due quinte con i professori d’arte Andrea Chiotti e Antonello Loglisci. In questo caso i materiali prodotti (copertine) saranno incentrati sulle tematiche e sugli artisti della musica Blues e saranno utilizzati durante il Festival Blues organizzato dall’Associazione Alec, in programma per maggio 2026.