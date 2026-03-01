Meditazione e neuroscienze: una giornata aperta a tutti a Lequio Tanaro

Dopo il primo incontro dedicato alla Mindfulness e al Movimento Autentico, prosegue a Shotaiji – monastero zen della Grande Felicità, a Lequio Tanaro,il ciclo di laboratori esperienziali “Un filo rosso – Connessioni per stare meglio”.

Domenica 8 marzo, dalle 10.00 alle 17.00, si terrà il secondo appuntamento del percorso, intitolato “Il presente come cura. La meditazione e le neuroscienze”, una giornata dedicata all’incontro tra pratiche contemplative e ricerca scientifica.

L’incontro sarà condotto da Dante Bianchi, biologo e divulgatore scientifico, e Fabrizio Tabiani, psicologo e istruttore di mindfulness; entrambi praticanti di meditazione Zen Rinzai. Durante la giornata si alterneranno momenti di spiegazione e laboratori di meditazione, per esplorare in modo diretto come la pratica della presenza mentale possa influenzare il funzionamento del cervello, la regolazione delle emozioni e la qualità dell’attenzione.

Negli ultimi anni le neuroscienze hanno iniziato a studiare in modo sistematico gli effetti della meditazione. I risultati mostrano cambiamenti concreti nel cervello e nel sistema nervoso: una migliore gestione dello stress, una maggiore consapevolezza e una più stabile capacità di restare presenti all'esperienza.

L’obiettivo della giornata è rendere accessibile questo dialogo tra esperienza interiore e ricerca scientifica, offrendo ai partecipanti strumenti semplici e concreti per portare maggiore chiarezza e stabilità nella vita quotidiana.

L’incontro fa parte di “Un filo rosso – Connessioni per stare meglio”, un percorso composto da dieci laboratori distribuiti tra febbraio e giugno, che intrecciano meditazione zen, mindfulness, neuroscienze, movimento ed esplorazione delle dinamiche relazionali. L’evento è aperto a tutti, anche a chi non ha esperienza di meditazione. La giornata si svolgerà presso Shotaiji, via Piano Canà 10, Lequio Tanaro (CN).

Informazioni e prenotazioni 340 4750482 https://hokuzenko.it/un-filo-rosso/