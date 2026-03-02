Job Shadowing al Cigna Baruffi Garelli: un professore londinese in cattedra a Mondovì

Nei giorni scorsi l’Istituto di Istruzione Superiore Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovì ha accolto un professore di storia inglese di Londra impegnato in un’esperienza di Job Shadowing (condivisione e scambio di esperienze lavorative, a scopo formativo), che per tre giorni ha tenuto lezioni interamente in lingua per gli studenti di diverse classi.

Durante gli incontri, il prof. Ian Wolff (questo il suo nome) ha parlato di storia moderna e contemporanea inglese in modo coinvolgente e interattivo, offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per mettere alla prova la propria conoscenza della lingua e maturando conoscenze in Storia e Educazione civica. Le lezioni sono state seguite con curiosità e partecipazione, trasformandosi in un’esperienza stimolante sia dal punto di vista linguistico sia culturale.

È il secondo anno consecutivo che il prof. Wolff visita l’istituto in quanto lo scorso anno era rimasto colpito dalla bellezza di Mondovì e dall’accoglienza dei suoi abitanti. Un legame speciale con la città che lo ha convinto a ripetere l’esperienza.

La visita conferma l’attenzione della scuola verso l’internazionalizzazione e rappresenta un’importante opportunità di crescita per tutti gli studenti e gli insegnanti coinvolti.