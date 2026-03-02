Carabinieri in aula a Farigliano e Dogliani: lezione di legalità

Nella mattinata di giovedì 25 febbraio 2026 le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano e Dogliani hanno partecipato all’incontro sul tema della legalità, curato dall’Arma dei Carabinieri.

L’incontro della Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano si è svolto in classe: erano presenti gli alunni della 2^ ^F con la loro insegnante. Nella sede di Dogliani l’incontro si è tenuto in Aula Magna ed hanno aderito gli alunni delle classi 2^A-B, accompagnati da un gruppo di loro docenti.

L’intervento è stato inizialmente presenziato, nel plesso di Farigliano, dal capitano Alessandro Cantarella, comandante della Compagnia Carabinieri di Fossano, e poi è stato condotto dal maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Dogliani, Rossella Mazzella, che ha concluso l’attività nel plesso di Dogliani.

Nel corso dei due interventi, dopo la visione di un video dedicato all’ampia attività istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, si è toccato anche il tema del bullismo e del cyberbullismo, a coronamento della giornata nazionale istituita il 7 febbraio dal Ministero dell’Istruzione e dedicata a questi gravi fenomeni sociali.