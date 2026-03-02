Ecoscuola: il climatologo Luca Mercalli in videoconferenza con 750 studenti fossanesi per parlare di cambiamento climatico

La Comunità Laudato Sì di Fossano, su impulso e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, dal gennaio 2025 sta realizzando con gli istituti comprensivi cittadini il progetto Ecoscuola per arricchire da un lato i programmi di educazione civica delle scuole e dall’altro perseguire la sensibilizzazione al rispetto della natura e ai temi ambientali suggeriti dal testo Ecoscuola, "L’album della transizione ecologica", promosso dalla Comunità Laudato Sì di Treviso a cura di Cinzia Scaffidi, Lucio Carraro, Francesco Donadini e distribuito a tutti gli alunni delle classi coinvolte. Sono già stati consegnati 750 sussidi ad alunni e insegnanti in 34 classi degli I.C. Paglieri e Sacco a Fossano, Cervere e Genola.

Nel corso di questa seconda annualità si stanno approfondendo alcune tematiche, con il supporto di esperti competenti, secondo le indicazioni ricevute dagli insegnanti.

Per il tema del cambiamento climatico è stato contattato il dott. Luca Mercalli della Società Meteorologica Italiana Onlus e noto volto televisivo che si è reso disponibile per un incontro in video conferenza della durata di un’ora e mezza per giovedì 23 aprile p.v. dalle ore 10,30 alle ore 12. Questa modalità, oltre a raggiungere un numero più ampio di persone, evita spostamenti, consumo di energia e risparmio di tempo. In accordo con lui si intende rendere disponibile ad altre scuole della provincia l’opportunità di conoscere meglio gli aspetti connessi al tema, in particolare a quelle classi che stanno realizzando il programma di educazione ambientale nell’ambito dell’educazione civica e sono in condizione di seguire on line il suo intervento. È stato anche informato l’Ufficio Scolastico Provinciale per ampliare la partecipazione di altri Istituti Comprensivi.

Per altri aspetti si sta predisponendo un programma di incontri prima della conclusione dell’anno scolastico in corso: sul tema del riuso come quello degli abiti verranno effettuate visite al Centro del Riuso di via Salmour, su quello dell’energia è già stato coinvolto l’ing. Ponta di Cuneo, per il cibo e la sua produzione interverrà Andrea Giaccardi dell’Orto del PianBosco di fraz. Loreto e per quello degli insetti e la loro utilità ha dato la sua disponibilità Alessio Ferrari di Legambiente.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Giancarlo Fruttero commenta: “La Fondazione è orgogliosa di poter promuovere e incentivare progetti di così fondamentale importanza per la collettività. E’ importante partire dai bambini e ragazzi che spesso sono i più sensibili su questo tema, e che purtroppo subiranno gli effetti degli errori commessi in passato. Dato il successo riscosso l’anno scorso, abbiamo deciso di dare continuità al progetto, perché abbiamo la speranza che le nuove generazioni possano aiutare anche le generazioni precedenti a cambiare rotta e impegnarsi nella salvaguardia del pianeta, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno. Come sempre accade per i progetti significativi, le sinergie attivate per la realizzazione sono state fondamentali e per questo ringrazio i due istituti comprensivi e la Comunità Laudato Sì di Fossano, nonché tutti i partner che in questi due anni hanno collaborato attivamente."