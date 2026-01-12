VOLLEY BM / Il 2026 del VBC Mondovì inizia con una sconfitta contro il S.Mauro Torino

Il 2026 inizia con una sconfitta per il VBC Mondovì allenato da Vittorio Bertini e Matteo Brignone, che nella dodicesima giornata del campionato di serie B viene superato per 3-0 (25-14,25-14,25-23) dal S. Mauro Torino.

Per i monregalesi due set e mezzo giocati decisamente sottotono, poi una seconda metà di terza frazione finalmente convincente, con una grande rimonta che riapre la frazione, persa soltanto in volata a causa di due errori davvero grossolani.

Assente l’ influenzato Catena e con Bellanti e Coppa non al topo per problemi fisici vari, Vittorio Bertini è partito inizialmente con Polizzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Bellanti in banda, Caldano e Coppa centrali, Candela e Garelli liberi, inserendo durante la gara tutti i giocatori presenti referto, ossia Camperi, capitan Garello, Cortellazzi, Genesio e Berutti.

Nel primo set i locali partono meglio e stanno sempre saldamente in vantaggio, portandosi prima sul 12-6 e poi sul 16-8. Dentro Genesio e Cortellazzi per il doppio cambio e Garello in battuta, ma il S. Mauro continua la sua corsa (21-12, 23-13) e chiude 25-14, mentre entra anche Camperi.

Nella seconda frazione, con Camperi in campo, vi è incertezza sino al 4 pari, poi i padroni di casa cambiano marcia e prendono il largo, portandosi prima sull’ 11-5. Dentro Berutti, Menardo, Cortellazzi e Genesio, ma il S. Mauro continua la sua corsa (15-9, 20-11) e chiude con un nuovo 25-14.

Nel terzo set, con Cortellazzi e Menardo in campo, i monregalesi faticano enormemente sino al 7-15, poi improvvisamente si ritrovano e, con una bella (ed oggettivamente insperata) rimonta recuperano il gap sino ad ottenere il pareggio sul 20-20 con Camperi ed addirittura un impensabile sorpasso sul 23-22. A questo punto però prima i torinesi tengono il cambio palla e pareggiano sul 23-23, poi due errori grossolani dei monregalesi (errore in ricezione e muro subito) permettono ai padroni di casa di chiudere in volata 25-23.

Sabato nella tredicesima ed ultima giornata del girone d’ andata il VBC ospiterà alle ore 20.45al PalaItis il forte Novi allenato da Andrea Repetto, formazione molto temibile e che attualmente si trova al terzo posto a -2 dal PVL Ciriè capolista ed a -1 dal Caronno secondo. Per i monregalesi una gara oggettivamente proibitiva, ma proprio la seconda metà del terzo set di S. Mauro deve essere il punto di partenza per provare a conquistare qualche punto che sarebbe davvero importantissimo nell’ economia della stagione e soprattutto dare darebbe morale al gruppo.

S. MAURO TORINO - VBC MONDOVÌ 3-0 (25-14,25-14,25-23)

VBC MONDOVÌ: Polizzi , Bosio 11, Menardo 5, Bellanti 2, Coppa 3, Caldano 3, Candela (L1), Garelli (L2), Camperi 5, Garello (K), Cortellazzi 1, Genesio 1, Berutti. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.