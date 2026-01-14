Il Gruppo Hera apre uno sportello a Cuneo per supportare i cittadini nella transizione energetica

Dal 1° luglio 2024 circa 50mila utenti della provincia Granda, serviti fino al 30 giugno dal regime di Maggior Tutela, hanno visto il subentro di Hera Comm, parte del Gruppo Hera, come nuovo fornitore di energia elettrica, che ha assunto questo ruolo dopo essersi aggiudicata la gara bandita dall’Acquirente Unico per la fornitura di energia ai clienti non vulnerabili.

Per garantire un punto di contatto in presenza alle famiglie e alle imprese del Cuneese, Hera ha inaugurato questa mattina, mercoledì 14 gennaio, uno sportello a Cuneo, in corso Nizza n°31, con l'obiettivo di offrire supporto a tutto tondo sui servizi energetici, dalle volture e subentri, alle consulenze su una vasta gamma di soluzioni con focus su rinnovabili, efficienza e protezione dalle oscillazioni del mercato. La scelta di creare una presenza di sportelli sul territorio in grado di dare supporto ai clienti, deriva da un approccio basato sulla centralità del cliente e dalla convinzione del Gruppo Hera che la scelta di una fornitura luce o gas debba necessariamente essere accompagnata da un adeguato livello di consulenza e supporto al cittadino.

"Siamo entusiasti di inaugurare lo sportello Hera di Cuneo", commenta Giuseppe Acquaviva, responsabile vendita Nord Ovest di Hera Comm. "Innanzitutto, perché possiamo offrire una presenza fisica ai clienti elettrici a Tutele Graduali. Inoltre, nello stesso punto offriamo soluzioni per una gestione completa dell'energia: dalla fornitura alle proposte per il risparmio energetico e la decarbonizzazione, fino a soluzioni innovative che spaziano dalla mobilità elettrica al fotovoltaico. Investiamo costantemente per rafforzare la nostra presenza sul territorio e per integrarla con i nostri servizi digitali come la 'bolletta smart', che aiuta i clienti a capire, direttamente online, cosa pagano e come consumano, anticipando e integrando la nuova normativa ARERA sulla trasparenza delle fatture. Vicinanza, intesa come ascolto e relazione diretta con i clienti, e trasformazione digitale possono insieme semplificare la vita delle persone e aiutarle a risparmiare; in questa prospettiva, lo sportello di Cuneo rappresenta una tappa importante per il nostro consolidamento in Piemonte, a conferma della nostra attenzione al servizio e al legame con il territorio".

[Da sinistra: Giuseppe Acquaviva con Patrizia Manassero]

All'inaugurazione era presente anche la prima cittadina Patrizia Manassero: "Le utenze sono naturalmente indispensabili nella quotidianità delle famiglie, tutte. Rispetto anche alla fragilità del consumatore, inteso proprio come famiglia, come famiglia fragile, come persona, avere un punto di riferimento fisico che va al di là del call center, che è sempre utile ma alle volte è un po' straniante, è di sicuro un servizio che come città apprezziamo e quindi ben venga che ci sia un punto dove le persone possono fisicamente accedere e avere una consulenza in merito al proprio contratto già esistente o alle prospettive che si possono aprire grazie alle opportunità che le aziende poi mettono in campo".

Il nuovo sportello di Cuneo, il terzo in Piemonte dopo Alessandria e Novara e che sarà seguito dall'apertura di un punto di consulenza ad Asti settimana prossima, porta così a oltre 200 i punti della rete territoriale italiana di Hera, presente in 37 province d'Italia per una copertura di circa 100mila utenze.

Allo sportello Hera di Cuneo i clienti potranno ricevere consulenza per trovare la fornitura energetica più adatta ai propri consumi, con attenzione particolare alla protezione dalle oscillazioni del prezzo dell'energia, grazie anche a Hera Hybrid, offerta che prevede energia elettrica e gas a prezzo fisso, ma anche variabile per beneficiare di eventuali ribassi. Hera inoltre offre coperture assicurative salute e casa, come Hera NoProblem Salute, che include l'accesso a un network di strutture sanitarie pubbliche e private a

condizioni agevolate, consulti e visite mediche anche a domicilio, Hera NoProblem luce/gas per la manutenzione degli impianti domestici (elettrici e a metano), Hera NoProblem acqua per l'impianto idrico e Hera Caldaia sicura per la manutenzione programmata della caldaia.

Ma non solo: al centro della visione del Gruppo Hera c'è anche la sostenibilità, in quanto tutte le forniture proposte provengono da fonte rinnovabile certificate (luce) o hanno emissioni in atmosfera compensate con certificazione (gas). Per questo allo sportello saranno anche disponibili soluzioni che hanno l'obiettivo di accompagnare le famiglie e le imprese verso fonti energetiche rinnovabili, dalle caldaie e climatizzatori ad alta efficienza, agli impianti fotovoltaici.

La proposta di soluzioni di efficienza energetica e autoproduzione elettrica rinnovabile è uno dei pilastri della strategia di decarbonizzazione del Gruppo Hera, definita dal Piano di Transizione Climatica della Società. Questo fissa l'obiettivo del Net Zero al 2050, con riferimento sia alle emissioni di gas serra dirette sia di quelle indirette, per una riduzione complessiva delle stesse intorno al 90% al 2050 (rispetto al 2019) e la rimozione di tutte le emissioni residue al termine del percorso di decarbonizzazione. Dal momento che fra le emissioni indirette si annoverano anche quelle dei clienti serviti, l'offerta energy per famiglie e imprese rientra pienamente nella strategia di decarbonizzazione del Gruppo.

Lo sportello Hera sarà aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.