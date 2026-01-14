 / Attualità

Attualità | 14 gennaio 2026, 12:43

Savigliano: dalla Regione contributo di 30mila euro per "Savix - Comics and bricks”

Stanziamento ottenuto per il terzo anno consecutivo

(foto alberto gandolfo)

Per il terzo anno consecutivo, la Regione Piemonte erogherà un contributo per “Savix – Comics and bricks”.

L'ente regionale ha nuovamente accolto la domanda del Comune di Savigliano nell'ambito del bando riguardante eventi e manifestazioni sul territorio: si tratta di 30.000 euro, finanziamento “retroattivo” relativo all'edizione 2025 (è la massima cifra che era possibile ottenere).

Lo scorso anno il contributo ammontava anche a 30.000 euro, quello precedente a 23.000.

«Ancora una volta – commenta l’Assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano – il finanziamento della Regione Piemonte, che ringraziamo, renderà concretamente più sostenibile l'evento dal punto di vista economico. E poi, aspetto non secondario, rappresenta un gradito riconoscimento del lavoro e del grande impegno che i giovani e la squadra di Savix mettono in campo, per mesi, nell'organizzazione dell'evento».


 

cs

