BCC Alpi Marittime apre a Venaria Reale: inaugurata la nuova filiale in corso Matteotti

Un nuovo punto di riferimento per i servizi bancari e la consulenza finanziaria a Venaria Reale è stato inaugurato ieri, mercoledì 14 gennaio, in corso Matteotti n. 1.

Con questa apertura, BCC Alpi Marittime rafforza la propria presenza sul territorio della provincia di Torino e conferma il proprio impegno a essere una banca sempre più vicina alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese locali, coniugando innovazione tecnologica e relazione personale.

La nuova filiale si inserisce in un percorso di crescita coerente con i valori del credito cooperativo, fondato su prossimità, fiducia e sviluppo sostenibile del territorio. Gli spazi sono stati progettati per offrire un’accoglienza moderna, funzionale e accessibile, integrando soluzioni tecnologiche evolute che consentono di fornire tutte le tipologie di servizi e consulenza personalizzata, rafforzando la qualità del servizio e la relazione con i clienti.

«Questa inaugurazione rappresenta un segnale concreto della volontà della nostra Banca di continuare a investire sul territorio e nelle comunità in cui opera - dichiara Domenico Massimino, presidente di BCC Alpi Marittime. – Essere presenti fisicamente significa rafforzare il legame con i soci e con i cittadini, sostenendo l’economia locale e promuovendo uno sviluppo responsabile, inclusivo e duraturo».

La filiale di Venaria Reale potrà contare su professionisti qualificati, pronti ad accompagnare la clientela nelle scelte finanziarie, dalla gestione del risparmio agli investimenti, fino ai servizi dedicati al comparto assicurativo, con un approccio consulenziale orientato alle reali esigenze delle persone e delle imprese.

«L’apertura di questa nuova filiale rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita e di attenzione al territorio - ha sottolineato Giuseppe Peirotti, direttore Generale di BCC Alpi Marittime. - Accanto alla consulenza tradizionale, mettiamo a disposizione servizi innovativi e strumenti digitali evoluti che accompagnano i clienti nella loro operatività ordinaria e consentono ai colleghi di fornire una consulenza specialistica e professionale a supporto alle famiglie e imprese nei loro progetti di sviluppo e investimento. Vogliamo essere un partner affidabile, competente e vicino per chi vive e lavora in questo territorio».

Con questa nuova apertura, BCC Alpi Marittime conferma il proprio ruolo di banca di comunità, capace di coniugare innovazione e relazione, tecnologia e presenza, guardando al futuro mettendo il cliente al centro della propria attività. L’operatività dell’Istituto è orientata a sostenere iniziative in grado di promuovere la crescita economica e sociale delle province ove opera da Torino a Cuneo fino a Savona, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità.

Oggi BCC Alpi Marittime, forte di una storia lunga 127 anni, rappresenta un punto di riferimento per un’ampia area geografica grazie a una rete di 23 filiali – di cui due sedi distaccate a Torino e Loano – che coprono complessivamente 194 Comuni: 136 in provincia di Cuneo, 34 in provincia di Torino e 24 in provincia di Savona.

Particolarmente significativo per una Banca di Credito Cooperativo è il dato relativo ai Soci: tra il 2007 e il 2025 il loro numero è passato da poco più di 4.000 a oltre 19.500, a testimonianza della crescente fiducia del territorio e del rafforzamento del legame con cittadini e imprese. Una crescita che conferma la solidità del modello cooperativo e il ruolo centrale di BCC Alpi Marittime nel promuovere uno sviluppo economico sostenibile e condiviso.