Cala leggermente la popolazione di Venasca: nel 2025 il paese conta 1.340 abitanti

Nel 2025 è leggermente calata, rispetto all’anno precedente, la popolazione di Venasca: a fine anno si è attestata a 1.340 abitanti residenti, con una diminuzione di 19 persone. Sei i nuovi nati nell’anno, cinque femmine e un maschio: un dato doppio rispetto al 2024; sono stati invece 19 i defunti, di cui 11 con età superiore agli 80 anni. Più nel dettaglio, si tratta di 10 uomini e 9 donne: un dato che ricalca sostanzialmente l’andamento del 2024, quando i decessi erano stati 20. Si conferma il dato della composizione della popolazione per genere, con una leggera prevalenza femminile di 684 residenti donne rispetto ai 656 uomini. La comunità mantiene un buon equilibrio generazionale, con 182 giovani sotto ai 18 anni e 338 ultrasessantacinquenni: sono 14 gli ultra novantenni e si registra anche la presenza di una persona che ha superato i cento anni di età.

I matrimoni celebrati nel corso dell’anno sono stati sette: 3 con rito civile e 4 con rito religioso. Con queste nuove unioni salgono a 661, dalle 659 registrate a fine 2024, le famiglie presenti nel territorio comunale, con una media sostanzialmente pari a due persone a nucleo: le famiglie composte da una sola persona sono tuttavia 279, una in più rispetto ad un anno fa. Gli stranieri residenti in paese sono 84, in leggero calo rispetto ai 97 di un anno fa e pari a circa il 6,2% della popolazione totale: 47 gli uomini e 37 le donne; in termini di nazionalità non ci sono variazioni e le più rappresentate continuano a essere quelle marocchina (22, 14 uomini e 8 donne), rumena (17, 7 uomini e 10 donne), ucraina (9, 3 uomini e 6 donne), albanese (8, 3 uomini e 5 donne) e maliana (5, 5 uomini e nessuna donna). Tre, infine, gli stranieri che nel corso del 2025 hanno ottenuto la cittadinanza italiana.



«I dati demografici mostrano una comunità che rimane sostanzialmente stabile, pur muovendosi con dinamiche che conosciamo bene – osserva il sindaco Silvano Dovetta –: da un lato l’invecchiamento della popolazione, dall’altro segnali che invitano a non abbassare l’attenzione, come la lieve ripresa delle nascite e la tenuta del numero complessivo delle famiglie. Sono numeri che vanno letti con realismo, ma anche con responsabilità, perché ci indicano con chiarezza dove concentrare le politiche comunali, in particolare sul sostegno ai servizi, alle giovani famiglie e alla qualità della vita quotidiana. Il compito dell’amministrazione è continuare a creare le condizioni affinché Venasca resti un paese vivo, accogliente e capace di guardare al futuro con equilibrio».