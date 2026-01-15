 / Attualità

Attualità | 15 gennaio 2026, 20:21

Ceva, l'amministrazione comunale ricorda: "Obbligo di carta di identità elettronica dal 3 agosto 2026"

Ceva, l'amministrazione comunale ricorda: &quot;Obbligo di carta di identità elettronica dal 3 agosto 2026&quot;

L’amministrazione comunale di Ceva segnala che a partire dal 3 agosto 2026 sarà obbligatoria lacarta di identità elettronica (CIE). La carta cartacea non sarà più valida né per il riconoscimento internazionale, e quindi per l’espatrio, né sul territorio nazionale. Diviene quindi necessario, entro e non oltre tale data, sostituire il documento cartaceo con la carta di identità elettronica.

Si invitano pertanto i cittadini che non siano ancora in possesso della carta di identità elettronica a prendere contatto con l’Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Servizi Demografici del Comune ai numeri 0174.721623-704177 oppure di recarsi di persona presso lo sportello sito in piazza Vittorio Emanuele II, 17.

Si segnala inoltre che, a implementazione del servizio e dell’iter ordinario per l’emissione del nuovo documento di identità, il Comune di Ceva provvederà a breve a organizzare degli open day per permettere ai cittadini di ottenere più celermente la carta di identità elettronica.

Per maggiori informazioni relativamente all’emissione della carta di identità elettronica è possibile consultare il link https://www.comune.ceva.cn.it/Servizi?ID=108947

Per evitare attese eccessive in prossimità della data di scadenza, si invitano i cittadini che non hanno ancora effettuato il passaggio alla CIE a provvedere per tempo all’espletamento delle procedure necessarie per l’ottenimento del documento.

