A Dronero il ricordo della Valanga di Rocca la Meja e dei caduti senza croce dispersi in Russia

Avs Nazionale Alpini, Gruppo Alpini di Dronero e A.N.A. Sezione di Cuneo tra ricordo e commozione. Questa mattina, sabato 31 gennaio, la città di Dronero ha commemorato l’89° anniversario della tragedia della Valanga di Rocca la Meja e l’83° anniversario dei caduti senza croce dispersi in Russia.

Era il 30 gennaio 1937 quando una valanga travolse un intero plotone di alpini del Battaglione Dronero, la 18a Compagnia, durante una delle esercitazioni militari in Alta Valle Maira. La tragedia della Rocca la Meja contò 23 corpi senza vita, 7 dei quali recuperati soltanto in tarda primavera con lo scioglimento della neve, tra il 14 maggio e il 3 giugno.

Tutti giovanissimi. La maggior parte degli alpini aveva 21-22 anni, il più grande 26. Molti dei superstiti vennero in seguito inviati nella tragica Campagna di Russia, patendo il gelo, la morte.

Dopo la Santa Messa di ricordo alle ore 9 presso la Parrocchia di Dronero sono stati deposti dei fiori presso la lapide dei caduti senza croce. Un momento molto sentito, tra silenzio e preghiera.